WIFI-Studienprogramm 2023/24: Akademische Lehrgänge nach novelliertem Hochschulrecht starten im Herbst

Trend zeigt steigende Nachfrage nach universitären Abschlüssen unter Fachkräften mit und ohne Matura

Wien (OTS) - Vom Credo durchlässiger Bildungswege von der Lehre zum akademischen Abschluss geleitet, macht das WIFI-Studienprogramm seit mehr als 20 Jahren grenzenlose Karrierewege möglich. Das ab Herbst belegbare Studienangebot spiegelt bereits die Novelle des Hochschulrechts wider: Mit dem Executive MBA (EMBA) Business Manager:in wurde in bundesländerübergreifender Zusammenarbeit ein neues Masterprogramm nach einheitlichen Standards geschaffen.

Die Novelle des österreichischen Universitätsgesetzes zielt darauf ab, einheitliche Rahmenbedingungen unter allen hochschulischen Weiterbildungsformaten zu verankern. Für das WIFI-Studienprogramm bedeutet dies, dass die MSc-Programme in ihrer derzeitigen Form auslaufen und im Herbst 2023 ein letztes Mal starten können. Gleichzeitig wurde unter anderem mit dem/der Executive MBA Business Manager:in bereits ein zukunftsträchtiges neues Modell konzipiert, das ab September 2023 in vier Bundesländern erstmals angeboten wird.

Zwtl.: Executive-MBA mit drei Spezialisierungen

Von WIFI Österreich und M/O/T® School of Management, Organizational Development & Technology der Universität Klagenfurt gemeinsam entwickelt, trägt der neue EMBA den Ansprüchen des novellierten Hochschulrechts Rechnung. „Die praxisnahen und berufsbegleitenden Lehrgänge garantieren einheitlich höchstes Ausbildungsniveau und stellen gleichzeitig die Anrechenbarkeit vorhandener Berufsqualifikation sicher“, ist Tatjana Baborek, Institutsleiterin WIFI Österreich, vom innovativen EMBA-Studienprogramm überzeugt. „Aufbauend auf einem Grundstudium können Studierende unter den drei Spezialisierungen Business Management, Human Resource Management und Business & IT wählen. Damit sind die von der Wirtschaft gefragtesten Bereiche punktgenau abgedeckt“, ergänzt WIFI Österreich-Kurator Markus Raml.



Zwtl.: Nachfrage wächst rasant

Die Kombination aus fachlicher Kompetenz und Hochschulwissen, die praxisnahe Ausrichtung am Bedarf der Wirtschaft und der Zugang für Fachkräfte auch ohne Matura − das sind seit mehr als 20 Jahren die Erfolgsfaktoren des WIFI-Studienprogramms. „Der Zuwachs an Teilnehmenden um 15 Prozent im vergangenen Studienjahr belegt eindrucksvoll, dass der Bildungshunger unter Österreichs Berufstätigen steigt“, zeigt sich Mariana Kühnel, Generalsekretär-Stellvertreterin der Wirtschaftskammer Österreich, erfreut. Aber auch das Bewusstsein für attraktive Aufstiegschancen in Zeiten des verschärften Fachkräftemangels sei bemerkbar, wie Kühnel betont: „Gerade jetzt sind hervorragend qualifizierte Fachkräfte der Erfolgsfaktor für Österreichs Wirtschaft. Starke und innovationsfreudige Persönlichkeiten mit fundierten Management- und Problemlösekompetenzen können in einer sich permanent verändernden Arbeitswelt mit dem richtigen Bildungsimpuls jede Karrierestufe erreichen.“

Zwtl.: Vielfältiges Studienangebot mit universitären Partnern

Auf alle, die sich den Weg in Spitzenpositionen ebnen möchten, warten im Herbst wieder rund 20 berufsbegleitende Masterlehrgänge in Kooperation mit renommierten Hochschulen, darunter M/O/T/® der Universität Klagenfurt, FHWien der Wirtschaftskammer Wien, Technische Universität Wien, CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft in Graz oder New Design University St. Pölten. Die neuen Curricula punkten nicht nur mit einer optimalen Aufteilung von Online- und Präsenz-Lehre, sondern vor allem mit einem Themenspektrum von Marketing und Medien über Betriebswirtschaft und Management bis Technik und IT. „Mit dem neuen WIFI-Studienprogramm können Sie Ihre berufliche Zukunft blitzschnell selbst in die Hand nehmen“, betont Tatjana Baborek abschließend. (PWK103/HSP)

Einen Überblick über das gesamte WIFI-Studienprogramm 2023/24 finden Sie unter: wifi.at/akademisch

