Oö. Volksblatt: "Scherbenhaufen" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 14. April 2023

Linz (OTS) - Eigentlich heißt es zwar „In Linz beginnt's“, für die SPÖ wird der Sonderparteitag Anfang Juni im Linzer Designcenter aber wohl eine weitere Zwischenstation der Chaosreise werden. Denn derzeit schaut es gar nicht nach Morgenröte aus – wobei diese, ausgerufen vom damaligen SPÖ-Landeschef Ackerl, eh auch nie zu einem echten Sonnenaufgang führte. Zumindest war im SPÖ-Präsidium nicht viel von Freundschaft und Einigkeit zu spüren – und das, obwohl einer der Kontrahenten gar nicht erst eingeladen wurde. Freundschaft.

Weder konnte man sich gestern auf einen gemeinsamen Diskussionsauftritt einigen, sein Terminkalender sei zu voll und es seien eh schon so viele Scherben zerbrochen, begründet LH Doskozil sein Njet. Noch kam ein Fairness-Abkommen zwischen den drei Möchtegern-Vorsitzenden zustande. Rendi-Wagner-Anhängerin Bures stichelte sogar noch in Richtung Andreas Babler, der den Vorschlag machte: Ihr komme vor, ein Fairness-Abkommen wollten immer die, die mit der Fairness auf Kriegsfuß seien. Freundschaft.

Hinzu kommt, dass offensichtlich doch nicht alle 70 Bewerber, die aussortiert wurden, damit einverstanden sind. Ein solcher Kandidat spricht sogar von „Nordkorea á la Österreich“ und will per Gericht die Befragung stoppen. Freundschaft.



