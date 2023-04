Treichl zu Macron: "Richtige Ansage, falscher Anlass!"

Anlässlich der Programm-Präsentation des European Forum Alpbach unterstützte EFA-Präsident Andreas Treichl die jüngste Aussage Emmanuel Macrons - wenngleich die Gelegenheit die falsche war.

Wien (OTS) - "Richtige Ansage, falscher Anlass", kommentiert EFA-Präsident Andreas Treichl die jüngste Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron anlässlich der Programm-Präsentation des European Forum Alpbach.

„Der Kern von Macrons Aussage ist richtig. Europa muss seine Eigenständigkeit wieder stärken und geopolitisch wieder Tritt fassen. Es steht außer Frage, dass Europa souverän agieren und seine Grenzen eigenständig sichern können muss. Das steht nicht im Widerspruch dazu, mit Allianzpartnern auf einer Linie zu sein, etwa in der Frage rund um Taiwan. Wir brauchen ein mutiges Europa, das sowohl unabhängig als auch weltweit aktiv ist“, sagt Andreas Treichl, Präsident des European Forum Alpbach.

„Wir müssen in allen Bereichen an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen und demokratische Prinzipien deutlicher gegen autoritäre Einflüsse verteidigen. Die ökologische Wende muss genutzt werden, um unsere gesamtwirtschaftliche Position wieder zu festigen“, erklärt Treichl.

„Die frühere Russlandpolitik Europas, insbesondere einzelner Staaten, ist gescheitert. Umso wichtiger ist es, dass Europa endlich handelt und sich unabhängig macht. Das bedeutet auch gemeinsam eigenständig Positionen zu beziehen und klare Kante gegenüber China zeigen.“ Dafür braucht es vor allem ein Europa, das in der Lage ist, seine Position gegenüber Russland eigenständig zu bestimmen und durchzusetzen. Die Jugend Europas kann und muss über alle ideologischen Ausrichtungen hinweg dafür begeistert werden die Position unseres Kontinents in der Welt zu stärken. Das Forum Alpbach bietet dafür seit Jahren, und jetzt mehr denn je, die Plattform in Europa, auf der die nächste Generation gemeinsam mit europäischen Entscheidungsträger:innen aus der Wirtschaft, der Politik, der Wissenschaft ,der Kunst und der Zivilgesellschaft Lösungen findet und aktiv wird“, erklärt Treichl.

