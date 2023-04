Enery unterstützt Volkshilfe-Projekt für alleinerziehende Mütter und Väter in der Steiermark

Österreichs Grünstromerzeuger Enery unterstützt "Kraft tanken - Urlaub für Alleinerziehende" mit EUR 10 000

Graz (OTS) - Energie hat nicht nur in unserem Wirtschaftsleben eine hohe Relevanz. Gerade alleinerziehenden Müttern und Vätern droht die nötige Kraft, um den anstrengenden Alltag zu bewältigen, oftmals auszugehen. Um hier gegenzusteuern, hat die Volkshilfe Steiermark das Projekt „Kraft tanken – Urlaub für Alleinerziehende“ ins Leben gerufen. Dieses unterstützt Alleinerziehende in der Steiermark darin, sich und ihren Kindern einen Urlaub zu ermöglichen, sich gegenseitig Freizeit vom Alltag zu schenken – und so wieder Energie tanken zu können.

„Ich möchte mich sehr herzlich bei der Firma Enery für die großzügige Spende in Höhe von EUR 10 000 bedanken. Das Thema Nachhaltigkeit verbindet die Volkshilfe mit Enery. Soziale Nachhaltigkeit zielt bei der Volkshilfe vor allem auf ein menschenwürdiges Leben ab sowie Bekämpfung von Armut und auf Chancengleichheit vor allem auch für Alleinerzieher:innen.“ so Barbara Gross, Präsidentin der Volkshilfe Steiermark.

Ein Projekt, das auch Richard König und Lukas Nemec, Gründer des österreichischen Grünstromerzeugers Enery, sehr am Herzen liegt. „Alleinerziehende Mütter gehören zu den am stärksten belasteten Gesellschaftsgruppen. Wenn dann zusätzlich eine ökonomisch prekäre Situation hinzukommt, ist ein Urlaub mit Kinderbetreuung eine sehr willkommene Abwechslung, um dem Alltag zu entfliehen“, betonen die beiden Unternehmer. Gar aus eigener Erfahrung spricht Richard König, CEO von Enery: „Ich bin selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen, wo Urlaub keine Selbstverständlichkeit war. Dementsprechend freuen wir uns darüber, als Enery einen Beitrag zu leisten, der steirischen Kindern zu einem wunderbaren Urlaub verhilft. Einer, bei dem gleichzeitig ihre Mütter und Väter Kraft tanken können.“ Schließlich müsse jeder Mensch ab und zu seinem Alltag entfliehen, um wieder Luft zu bekommen. Oder vielleicht auch, um neue Kontakte knüpfen zu können.

Über die Volkshilfe Steiermark

Die Volkshilfe Steiermark unterstützt mit 700 ehrenamtlichen Volkshelfer:innen armutsbetroffene Menschen in der ganzen Steiermark. Der Schwerpunkt liegt in der Bekämpfung von Kinderarmut und Alterseinsamkeit. Die Volkshilfe hat mit den ehrenamtlichen und rund 3.500 hauptamtlichen Mitarbeiter:innen und hunderten Einrichtungen der sozialen Dienstleistungen ihr Ohr ganz nahe an den Bedürfnissen der Menschen in der Steiermark. Sie betreut an die 14.000 junge und alte Menschen.



Über Enery

Enery ist ein österreichischer Grünstromerzeuger, der von Richard König, Lukas Nemec und RP Global gegründet wurde. Das Unternehmen treibt die grüne Energiewende in Österreich, Mittel- und Osteuropa voran, indem es sich auf den Erwerb, die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von erneuerbaren Kraftwerken und Speicheranlagen konzentriert. Enery produziert derzeit fast 375 GWh sauberen Strom, mit dem rund 170.000 Haushalte in der Region versorgt und mehr als 130.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden.







Rückfragen & Kontakt:

Katharina Urdl-Neuhold

Volkshilfe Steiermark



T: +43 316 8960 30016

M: +43 676 8708 30016

E: katharina.urdl-neuhold @ stmk.volkshilfe.at