PEKABE: Der Performance von 1,71% stehen Pensionskürzungen bis zu 17% gegenüber

Die im ersten Quartal 2023 erzielte Performance kann über die Schwächen des Pensionkassensystems nicht hinwegtäuschen.

Wien (OTS) - Das heute veröffentlichte Ergebnis von 1,71% für das erste Quartal 2023 kann ausschließlich der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen positiv bewerten.

Angesichts der im Vorjahr erlitten Verluste der Pensionskassen, die zu Pensionskürzungen von bis zu 17 Prozent führten, ist der Hinweis auf die „langfristig gute Rendite“ gegenüber den Leistungsberechtigten mehr als zynisch.

Tatsache ist, dass im vergangenen Jahr und 3 Milliarden an Pensionskapital vernichtet wurden und diese schmerzlichen Verluste praktisch nie wieder aufholbar sind.

Die vom Fachverband ins Treffen geführte Rendite ist ein völlig unrealistischer Wert, weil diese durch simple Addition ermittelt wurde. Mathematisch korrekt hingegen ist nur eine gewichtete Berechnung der Performance. Darüber hinaus werden Jahre des Börsenbooms berücksichtigt, der lange vorbei ist und in Anbetracht der kürzlich veröffentlichten Wirtschaftsdaten auch nicht mehr zu erwarten ist. In diesem Zusammenhang verweist PEKABE auf die seriöse Darstellung der Österreichischen Kontrollbank, welche die Performance der letzten 15 Jahre mit 2,46 Prozent angibt.

Unter den derzeitigen Gegebenheiten ist auch die Forderung nach Umsetzung eines Generalpensionskassenvertrags äußerst kritisch zu sehen. Im Langfristvergleich mit alternativen Veranlagungen konnte die Performance der Pensionskassen absolut nicht überzeugen. Darüber hinaus ist die Transparenz des österreichischen Pensionskassensystem mangelhaft und sind die Mitbestimmungsrechte nicht ausreichend.

Peter Weller, der Vorsitzende von PEKABE dazu: „Bei den Pensionskassen fehlt einfach der Wettbewerb des freien Marktes. Man wirtschaftet ohne Konkurrenz und völlig ohne Risiko, da ja sämtliche Verluste ausschließlich die Berechtigten tragen. Wir erachten eine umfassende Gesetzesreform als dringend notwendig.“

