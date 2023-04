Almdudler Grillgaudi

Dudelige Frühstücks-Grillerei im 25hours Hotel

Wien (OTS) - Auf der Dachterrasse des 25hours Hotel mitten in der Wiener Innenstadt empfing Almdudler heute zahlreiche Medien sowie Vertreter der österreichischen Foodie- und Lifestyleszene. Sprudelfabrikant und Eigentümer des österreichischen Familienunternehmens Heribert Thomas Klein begrüßte die Gäste wieder einmal mit viel Augenzwinkern, denn er eröffnete die Veranstaltung singend und als Grillwürstchen verkleidet. Bei „Es grünt so grün, wenn Almdudler Kräuter erblühen“ wurde er von Sängern der Wiener Volksoper – Ursula Pfitzner, Jakob Semotan und Lukas Strasser – begleitet. Letzterer verkleidete sich ganz zum Motto passend als Senftube. Auch seine Schwester und Miteigentümerin Michaela Klein sowie Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling freuten sich über die außergewöhnliche Almdudler Grillgaudi: „ Almdudler als österreichisches Nationalgetränk darf seine Gäste auf erfrischende Art und Weise überraschen und es anders machen als erwartet. Daher veranstalten wir am Vormittag eine Frühstücks-Grillerei mitten im Herzen von Wien auf einer der schönsten Dachterrassen. “

Unterstützt wurde Almdudler in diesem Jahr von der Firma NAPOLEON, der Expertenmarke für Premium BBQ-Gas- und Infrarotgrills. Gemeinsam konnte der Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek für die Almdudler Grillgaudi gewonnen werden, er zauberte vor Ort für die Gäste ausgefallene Grill-Kreationen, auch mit Almdudler. Auch er war begeistert: „ Griller raus und Feuer an! Jetzt ist die Grillgaudi-Saison eröffnet – egal ob in gemütlicher Runde beim Familienessen oder wie heute in geselliger Runde mit Freunden und Bekannten im Freien. “

Almdudler ist das Getränk zum Grillen

„ Wenn die Temperaturen langsam steigen, können wir es nicht mehr erwarten loszulegen. Im eigenen Garten, auf Balkonien oder im Park – mit Almdudler schmeckt‘s beim Grillen einfach am besten. Mit Almdudler sorgen wir auch im Alltag für erfrischende Urlaubsmomente “, freut sich Claus Hofmann-Credner, Marketingleiter bei Almdudler. „ Wir zeigen, dass Almdudler bei Grillgaudi-Aktivitäten jeder Art als erfrischender Durstlöscher nicht fehlen, aber auch als Zutat für die ein oder andere Grill-Speise überraschen darf. “ Auf https://grillgaudi.at findet man ab sofort alle Informationen rund um die Almdudler Grillgaudi und dudelige Grill-Rezepte für frische Salatdressings, Saucen, Dips oder außergewöhnliche Fleischmarinaden mit Almdudler Original oder Almdudler Sirup.

Neuer Almdudler TV-Spot zur Grillgaudi

Premiere feierte im 25hours Hotel auch der neue Almdudler Werbespot, der ab April 2023 im TV und Online zu sehen ist. In der neuen Kampagne zeigt Almdudler, warum Österreichs beliebteste Alpenkräuterlimonade das Getränk zum Grillen ist und daher auf keiner Grill-Party fehlen darf. „ Wir wollen auf erfrischende und humorvolle Weise für Gesprächsstoff sorgen und sind überzeugt, dass uns das wieder gelungen ist “, freut sich Gerhard Schilling über den neuen Grillgaudi TV-Spot. Er wird in Österreich und Deutschland reichweitenstark im TV und digital zu sehen sein. Darüber hinaus wird die Almdudler Grillgaudi in Deutschland in OOH und in Österreich im Hörfunk impactstark beworben. Die Almdudler Grillgaudi wird länderübergreifend auf Social Media, Online, am POS und via PR-Aktionen inszeniert.

