Quoten-Erfolg für oe24.TV: 179.000 Zuseher bei FELLNER! LIVE am Mittwoch

4,7 Prozent Marktanteil beim Kult-Duell Cap gegen Westenthaler (12-49)

Wien (OTS) - Sensationeller Quoten-Erfolg für oe24.TV am Mittwoch:

Die von Wolfgang Fellner moderierte Hauptabend-Sendung FELLNER! LIVE verzeichnete gestern mit 179.000 Zusehern eine Top-Quote (NRW, 12+).

In der Werbezielgruppe der 12-49-Jährigen lag der Marktanteil bei 3,2 Prozent, bei allen TV-Zusehern (12+) waren es 3,1 Prozent. Das Interview mit FPÖ-Chef Herbert Kickl sahen 95.000 TV-Zuschauer (NRW, 12+), beim anschließenden Kult-Duell mit Peter Westenthaler und Josef Cap waren sogar 169.000 Österreicher vor den TV-Bildschirmen mit dabei (NRW, 12+). Sensationell: Der Marktanteil bei Cap-Westenthaler lag in der jungen Zielgruppe der 12-49-Jährigen bei 4,7 Prozent! Damit war oe24.TV zwischen 22 und 23 Uhr der zweitstärkste Privatsender in Österreich.

Über den ganzen Tag erreichte oe24.TV einen Marktanteil von 2,4 Prozent in der Werbezielgruppe (12-49) und war damit einmal mehr in den Top 10 aller Privatsender. Bei allen TV-Zusehern (12+) lag der Marktanteil ebenfalls bei starken 1,8 Prozent.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting; Basis Zeitschiene vorläufig gewichtet. DRW Fellner Live 72.900 Personen (21.00-23.20), DRW Kickl 45.500 (21.00-21.45), DRW Cap-Westenthaler 85.700 (21.45-23.20)

Rückfragen & Kontakt:

Büro Niki Fellner

Tel: 01.58811 DW 6710

m.schwarzhapl @ oe24.at



Büro Wolfgang Fellner

Tel: 01.58811 DW 2110

s.spilka @ oe24.at