Weltstar PLACIDO DOMINGO freut sich bereits auf den klassischen Sommernachtstraum am 30.07.2023 in Bad Hofgastein

Graz (OTS) - Mit dem bekanntesten lebenden Tenor der Welt und „König der Oper“ erreicht der über 60 Veranstaltungen umfassende Klassik:Sommer in Bad Hofgastein Ende Juli seinen Höhepunkt.

Das Programm dieses einmaligen Konzertabends am 30. Juli 2023 umfasst eine Auswahl von Arien, Duetten und Liedern aus Plácido Domingos umfangreichem Gesangsrepertoire.

Begleitet wird er dabei von Mané Galoyan und Placido Domingo Jr.. Das Orchester, die PRAGER PHILHARMONIE, wird geleitet von EUGENE KOHN, einem langjährigen musikalischen Begleiter Plácido Domingos.





KLASSIK:SOMMER IN BAD HOFGASTEIN

Der Alpenort Bad Hofgastein ist bekannt für die Inszenierung eines vielfältigen Klassik-Programms im Sommer. Von 26. Mai bis 27. Oktober gehören große Orchester-Konzerte am Berg, kleine Ensembles auf der Alm oder im Wald ebenso zum Programm wie Familienkonzerte im malerischen Ortszentrum.

PLÁCIDO DOMINGO – Ein absoluter Weltstar und ein Multitalent

Sein Operndebüt feierte Plácido Domingo in Monterrey als Alfredo in La Traviata und verbrachte danach zweieinhalb Jahre an der Israel National Opera mit 280 Aufführungen von 12 verschiedenen Rollen. Im Jahr 1966 sang er die Titelrolle in der USA-Premiere von Ginasteras Don Rodrigo an der New York City Opera, sein Debüt an der Metropolitan Opera (New York) kam 1968 als Maurizio in Adriana Lecouvreur.



Plácido Domingo zählt zu den meist dekorierten und geehrten Künstlern der heutigen Zeit. Für sein lebenslanges Engagement und seinen Beitrag zu Musik und Kunst erhielt er unzählige Auszeichnungen, so zum Beispiel 12-mal den „Grammy“ und trägt zahlreiche Ehrendoktorate. Er ist bekannt als Förderer junger Talente, weltweiter Botschafter der spanischen Kultur und für sein humanitäres Engagement.

Lassen Sie sich dieses Konzert nicht entgehen und seien Sie dabei, wenn Startenor Plácido Domingo am Abend des 30 Juli 2023 die Alpenarena in eine Opernbühne verwandelt und einen Hauch von Staatsoper, Metropolitan Opera und Mailänder Scala nach Bad Hofgastein bringt.

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket auf www.oeticket.com oder bei einer der bekannten Vorverkaufsstellen!

