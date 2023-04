Die Zukunft von Gesundheit & Pflege geht uns alle an – was passiert im ländlichen Raum?

Alternsforschungszentrum IARA der FH Kärnten lädt zur Tagung am 4. Mai ein

Gemeinsame Sorgekulturen in den Gemeinden müssen gestärkt und technische Potentiale sinnvoll genutzt werden, um den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können Birgit Aigner-Walder, Johannes Oberzaucher, Christine Pichler, Wissenschaftliche Leitung des Alternsforschungszentrums IARA der FH Kärnten

Villach (OTS) - Das Gesundheitssystem steht vor zahlreichen Herausforderungen. Die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre zeigt, dass der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung stetig steigt. Schon 2022 gab es mehr über 65-Jährige als unter 20-Jährige. 2023 hat sich diese Differenz noch vergrößert. Entwicklungen, die für den Pflege- und Gesundheitsbereich, der bereits jetzt mit Arbeitskräftemangel zu kämpfen hat, alarmierend sind.

Das Alternsforschungszentrum IARA der FH Kärnten lädt am 4. Mai 2023 nach Villach zu einer Tagung, die sich speziell mit den Herausforderungen im ländlichen Raum befasst. „ Gemeinsame Sorgekulturen in den Gemeinden müssen gestärkt und technische Potentiale sinnvoll genutzt werden, um den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können ,“ erklären Birgit Aigner-Walder, Johannes Oberzaucher und Christine Pichler, Wissenschaftliche Leitung des Alternsforschungszentrums IARA der FH Kärnten.

Altert man am Land anders als in der Stadt?

Zahlreiche Initiativen und Forschungsprojekte widmen sich der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. In der Telemedizin und Telepflege – technologieunterstützten Leistungen im Gesundheits- und Pflegebereich – liegen insbesondere für Gebiete abseits der Städte große Potentiale, die auch in Kärnten bereits vielfach wahrgenommen werden. Mit dem Community Nursing wurde in Österreich ein dezentrales Angebot auf Gemeindeebene rund um Fragen der Gesundheit, Pflege und Prävention etabliert, das den Alltag vieler Personen unterstützt. Für Menschen mit Demenz und deren Angehörige bedarf es inklusiver Zukunftsperspektiven. Wie Erfahrungen zeigen, können lokale Gemeinschaften und Sorgenetze hier viel bewirken.

Welche Verbindung haben Altern, Klimaschutz und Gesundheit?

Das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Verbindung mit der älteren Generation nimmt erst langsam Einzug in den Gesundheits- und Pflegebereich sowie in die Ausbildung. Intergenerationelle Klimagerechtigkeit und Klimakompetenzen von Jung & Alt werden immer wichtiger.

Interessierte aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens sind herzlich zur Teilnahme an der Tagung eingeladen. Anmeldung bis 25.04.2023 via iara @ fh-kaernten.at



Tagung: „Zukunft von Gesundheit & Pflege im ländlichen Raum“

Datum: 04.05.2023, 10:00 - 17:00 Uhr

Ort: FH Kärnten, Standort Villach

Europastraße 4, 9524 Villach, Österreich

Url: https://www.iara.ac.at/tagung2023/

