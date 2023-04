Pensionskassen: Erstes Quartal 2023 bringt klares Plus

Wien (OTS) - Auch das Jahr 2023 war im ersten Quartal von hoher Volatilität auf den Finanzmärkten geprägt. Die heimischen Pensionskassen konnten aber, trotz der Schwankungen an den Finanzmärkten, ein klar positives Ergebnis erzielen: Das durchschnittliche Anlageergebnis lag im ersten Quartal 2023 bei 1,71 Prozent. „Die heimischen Pensionskassen haben einen guten Start ins Jahr 2023 geschafft. Die Bedingungen sind zwar nach wie vor höchst herausfordernd, aber wir sind nach diesem ersten Quartal optimistisch“, so der Obmann des Fachverbandes der Pensions- und Vorsorgekassen Andreas Zakostelsky.

Langfristergebnis bei knapp 5 Prozent

Die Pensionskassen veranlagten per Ende März 2023 insgesamt 24,79 Milliarden Euro für mehr als 1 Millionen Anwartschafts- und Leistungsberechtigte. „Besonders wichtig ist bei der betrieblichen Altersvorsorge die Langzeitperspektive. Hier können wir auf eine solide Performance von 4,9 Prozent pro Jahr verweisen. Die Pensionskassen liefern langfristig eine gute Rendite“, erklärt Andreas Zakostelsky.

Generalpensionskassenvertrag: Erleichterter Zugang zur Betriebspension ab 2024

Bislang beziehen allerdings nur rund 25 Prozent der in Österreich Beschäftigten eine betriebliche Zusatzpension. Der im aktuellen Regierungsprogramm enthaltene Generalpensionskassenvertrag würde bei Pensionsantritt die Möglichkeit eröffnen, die Abfertigung in eine lebenslange Rente umzuwandeln. Damit sollen auch jene ArbeitnehmerInnen, die während ihrer Aktivphase keinen Pensionskassenvertrag hatten (rd. 75 % aller Erwerbstätigen), zum Zeitpunkt ihres Pensionsantrittes entscheiden können, ob sie das angesparte Kapital aus der Vorsorgekasse in eine Pensionskasse übertragen und damit eine lebenslange Rente generieren wollen. „Die Voraussetzungen für eine solche Regelung sind vorhanden. Eine Umsetzung wäre also mit Anfang 2024 möglich“, so Zakostelsky.

Über den Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen

Der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen ist die gesetzliche Vertretung aller Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen. Bei Pensionskassen zahlen Arbeitgeber aufgrund eines freiwillig abgeschlossenen Pensionskassenvertrages monatlich Beiträge für ihre Arbeitnehmer ein, diese können zusätzlich ebenfalls in die Pensionskasse einzahlen. Die Beiträge werden veranlagt und ab Pensionsantritt als lebenslange Zusatzpension ausbezahlt. Die Betrieblichen Vorsorgekassen sind das einzige flächendeckende System kapitalgedeckter Vorsorge, da 1,53% der Bruttolohnsumme monatlich vom Arbeitgeber einbezahlt werden (Abfertigung neu) und somit eine wichtige Säule als Ergänzung zur staatlichen Pension bilden. Insgesamt vertritt der Verband über 4 Millionen Anwartschafts- und Leistungsberechtigte und veranlagen die Pensions- und Vorsorgekassen über 41 Milliarden Euro – sie sind die größten privaten Pensionszahler in Österreich. (PWK101/JHR)

