Dr. Lutz Riede neuer Partner bei Freshfields in Wien

Wien (OTS) - Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer nimmt zum 1. Mai 2023 den IP- und Technologieanwalt Dr. Lutz Riede aus dem Wiener Büro in die Partnerschaft auf.

Lutz Riede ist seit 2006 bei Freshfields Bruckhaus Deringer und Teil der Praxisgruppe Dispute Resolution Wien. Er leitet das dortige IP-Team und ist auch am Düsseldorfer Standort der Sozietät tätig. Riede berät nationale und internationale Mandanten mit den Schwerpunkten Geistiges Eigentum und unlauterer Wettbewerb, neue Technologien, Plattformregulierung und digitales Verbraucherrecht. Er verfügt über einschlägige Erfahrung sowohl in der Prozessführung als auch in der Beratung komplexer vertrags- und lizenzrechtlicher Fragen, insbesondere im Technologie- und Automotive-Sektor. Lutz Riede veröffentlicht regelmäßig zu Themen des geistigen Eigentums und war vor seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt unter anderem an der Universität Wien und am Ludwig-Boltzmann-Institut für Europarecht tätig. Seine rechtswissenschaftlichen Kenntnisse erwarb er insbesondere durch Doktorats- und Masterstudien an der Universität Wien (Universitätslehrgang für Informations- und Medienrecht, Schwerpunkt digitales Urheberrecht) sowie an der University of British Columbia (UBC).

Dr. Konrad Gröller, Office Managing Partner am Standort Wien: „ Die Ernennung von Lutz Riede ist das Resultat seiner herausragenden Expertise sowie seiner langjährigen Beratungskompetenz bei komplexen internationalen und nationalen Mandaten. Wir freuen uns besonders auch dieses Jahr – wie bereits in den beiden Jahren davor – einen herausragenden Juristen, der bereits einen exzellenten Ruf am Markt und bei unseren Mandanten genießt, in die Partnerschaft aufzunehmen. Ein weiteres starkes Signal für die Bedeutung des Standortes Wien im internationalen Kontext unserer Sozietät. “

Freshfields ernennt zum Stichtag 1. Mai 2023 weltweit 30 neue Partnerinnen und Partner. Die Übersicht aller neuer Ernennungen finden Sie hier.



Über Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer ist eine global aktive Anwaltssozietät. Wir unterstützen seit langem erfolgreich die führenden Industrie- und Finanzunternehmen, Institutionen und Regierungen bei ihren komplexen Projekten, Transaktionen und Herausforderungen. Ob aus unseren 28 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit oder mit führenden Kanzleien vor Ort – unsere mehr als 2.800 Anwältinnen und Anwälte beraten wirtschaftsrechtlich umfassend und bündeln ihre Kompetenz zu entscheidenden Rechts- und Branchenlösungen für unsere Mandanten.



Die Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB) hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Registernummer PR 2677 eingetragen. Weitere regulatorische Informationen finden Sie unter www.freshfields.com/support/legalnotice.

