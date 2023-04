„Bewusst gesund“ über die neuesten Erkenntnisse in der Parkinson-Forschung und moderne Therapien

Am 15. April um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 15. April 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Kreativ trotz Parkinson

Gerald Kastner war als Beamter der WEGA-Spezialeinheit bei den gefährlichsten Polizeieinsätzen der vergangenen Jahrzehnte vor Ort. Vor rund zwölf Jahren erhielt er jedoch die Diagnose Parkinson und musste dadurch seine berufliche Laufbahn frühzeitig beenden. Dennoch kann Kastner seiner Krankheit etwas Positives abgewinnen: Er konnte durch die Erkrankung seine kreative Ader wieder aufleben lassen. Ein gesteigertes Maß an Kreativität ist bei Parkinson-Erkrankten aufgrund der Dopamin-Ersatztherapie keineswegs unüblich. Gerald Kastner nutzt dies für die Produktion von Handwerk, Lyrik und Musik und tritt trotz motorischer Schwierigkeiten sogar bei Konzerten auf. Sein Ziel ist es, andere Betroffene zu ermutigen, ihre Schöpfungskraft zu nutzen und Sinnvolles zu schaffen. Gestaltung: Daniel Thalhamer

Parkinson-Therapien

Parkinson gilt als die am stärksten zunehmende neurologische Erkrankung. Die charakteristischen Symptome sind Muskelsteifigkeit, Sprachstörungen und Zittern. Neueste Studien zeigen, dass im Frühstadium häufig Störungen des Geruchssinns oder des Traumschlafs auftreten. Derzeit sind noch keine Biomarker bekannt, doch je früher die Diagnose gestellt wird, umso erfolgreicher kann Parkinson behandelt werden. Über die neuesten Erkenntnisse in der Parkinson-Forschung sowie moderne Therapien informiert Neurologin Dr. Regina Katzenschlager.

Müller-Weiss-Syndrom

Welche Schmerzen manche Sportler ertragen, um an der Weltspitze zu bleiben, ist bemerkenswert. Ein Beispiel ist Tennisprofi Rafael Nadal. Der spanische Superstar leidet seit Beginn seine Karriere am Müller-Weiss-Syndrom, quälende Schmerzen inklusive. Diese vermutlich genetisch bedingte Erkrankung führt zum Absterben des Kahnbeins im Fuß. Durch eine Operation kann der zerstörte Knochenteil ersetzt werden. Anschließend ist ein monatelanger Heilungs- und Rehabilitationsprozess notwendig. „Bewusst gesund“ hat zwei Betroffene getroffen, die sich dieser langwierigen Therapie unterzogen haben, jetzt aber wieder schmerzfrei leben können. Gestaltung: Christian Kugler

Arzneimittelmangel

In Österreich herrscht schon seit Monaten Medikamentenmangel. Waren im Winter Erkältungsmittel und Fiebersenker nur schwer zu bekommen, sind jetzt Antibiotika, vor allem Säfte für Kinder, Mangelware. Und auch bei hochwirksamen Schmerzmitteln für Krebspatientinnen und -patienten gibt es Lieferschwierigkeiten. Aber was bedeutet das für die Betroffenen und lässt sich für jedes Medikament ein passender Ersatz finden? Fragen, die Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn in „Bewusst gesund“ beantwortet.

Birke

Die weiße Rinde macht sie unverkennbar und bei Allergikern läuten die Alarmglocken, wenn sie zu blühen beginnt: die Birke. Doch der Baum steckt voller Wirkstoffe. Sie sammeln sich im Birkensaft, in den Blättern und in den Knospen. Die sogenannten Flavonoide sind Pflanzenstoffe, deren Wirkungsweise in der Heilkunde große Bedeutung haben. Sie finden Anwendung in der Aromatherapie bzw. bei Hauterkrankungen und die Blätter kommen ebenso wie der Saft in der Küche zum Einsatz. So ist der Allergieschreck ein Wundermittel der Natur. Gestaltung: Larissa Putz

