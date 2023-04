Erster Hebammenball Österreichs am 5. Mai 2023 im Wiener Rathaus

Endlich wieder zusammenkommen nach Corona, sich austauschen, plaudern und tanzen - das Wiener Hebammengremium lädt zum ersten Hebammenball Österreichs im Wiener Rathaus ein.

Wien (OTS) - Der erste Hebammenball Österreichs findet am Internationalen Hebammentag, dem 5. Mai 2023, im Wiener Rathaus statt. Die Organisatorinnen erwarten zahlreiche prominente Vertreter*innen des Gesundheitswesens als Gäste – Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Prof. Herbert Kiss von der MedUni Wien, Prof. Michael Abou-Dakn aus Berlin, Kristina Hametner vom Büro für Frauengesundheit Wien sowie Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Michael Binder und Ursula Karnthaler vom WiGeV haben bereits fix zugesagt.

„Mit dem ersten Hebammenball am 5. Mai im Wiener Rathaus wollen wir Hebammen eine Bühne bieten, ihre großartige Arbeit sichtbar machen und gemeinsam feiern“, bringt Marlies Gaiswinkler vom Wiener Hebammengremium den Ball auf den Punkt. „Es wird ein wunderschöner Frühlingsball für alle, die gern tanzen und die mit uns gemeinsam den Hebammen-Berufsstand feiern wollen.“ Gaiswinkler weiter: „Neben den klassischen Attributen eines Balls, wie der Eröffnung durch Debütant*innen (bei uns werden das Hebammenstudierende übernehmen) und der Damenspende, haben wir uns auch Ausgefalleneres einfallen lassen, wie eine Fotobox, eine Schminkstation und eine Samenspende (aus Blumensamen).“

Klassische Ballmusik, Swing, Lindy Hop & Co und Taxitänzer

Die Gäste können sich auf viel Live-Musik im Großen Festsaal freuen: klassische Ballmusik von Perfect Solution und ab 1 Uhr kommen alle Fans von Swing und Lindy Hop voll auf ihre Rechnung – es spielen die Maurer Big Band und die Juke Swing Band. Marlies Gaiswinkler: „Die Live-Musik wird mitreißend, da sind wir sicher! Zusätzlich bemühen wir uns um Taxitänzer, damit alle, die wollen, tanzen können, auch wenn sie ohne Tanzpartner kommen.“ Außerdem wird es im Wappensaal eine Ö3 Disco geben.

Zusammenwachsen, aufeinander zugehen

„Ziel ist es, das Wir-Gefühl zu stärken, in einer entspannten Atmosphäre zu connecten oder neue Bekanntschaften machen zu können. Wir haben das in letzter Zeit vermisst, und das gemeinsame Feiern und Tanzen soll uns wieder ein Stück zusammenrücken lassen“ beschreibt Marlies Gaiswinkler das Ziel des Hebammenballs. „Wenn wir die letzten Jahre gedanklich Revue passieren lassen, dann müssen wir den Hebammen-Berufsstand einfach feiern – für das, was wir schon immer geleistet haben, aber vor allem für das, was wir jetzt in der Krise vollbracht haben.“

Den Organisatorinnen geht es um die Hebammen an sich und auch um die guten Beziehungen zu anderen Berufsgruppen, wie Gynäkolog*innen, Kinderärzt*innen, Physiotherapeut*innen, diplomierte Pflegepersonen, Sozialarbeiter*innen uvm. Kurz gesagt um die Angehörigen von Gesundheitsberufen, die alle einen gemeinsamen Fokus haben: Mutter und Kind und die gute Entstehung einer Familie.

Darüber hinaus ist der Ball natürlich offen für alle: Familie und Freunde von Hebammen und alle, die mit Hebammen in Beziehung stehen. Viele Eltern erinnern sich gern an „ihre“ Hebamme, halten oft viele Jahre Kontakt mit ihr und können sich nun mit „ihrer Hebamme“ etwas ausmachen und gemeinsam auf den Ball gehen.

Datum: 05.05.2023, 19:00 - 04:00 Uhr

Einlass: ab 19:00 Uhr, Eröffnung: 20:00 Uhr



Ort: Rathaus Wien

Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien, Österreich

Live-Musik im Großen Festsaal – klassische Ballmusik von Perfect Solution und ab 1 Uhr Swing von der Maurer Big Band und der Juke Swing Band.

Ö3 Disco im Wappensaal.

Kaffeebar, Cocktailbar, Sektbar, Buffet mit Brötchen&Bier.

Fotobox.

Schminkstation zum Auffrischen des Make-Ups.

Samenspende (Blumensamen) und Damenspende (Freche Rosi).

Kartenvorverkauf und weitere Informationen zum Hebammenball: www.hebammenball.at

Url: http://www.hebammenball.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Hebammengremium

Landesgeschäftsstelle Wien, Ballkommitee



Hebamme Mag.a Marlies Gaiswinkler BSc

+43 699 188 33 073

marlies.gaiswinkler @ hebammen.at

www.hebammenball.at