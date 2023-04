AVISO: „Weil das Leben mehr kann“ – Jahreskonferenz der Wiener SPÖ-Frauen

Wien (OTS/SPW) - Am Samstag, den 22. April 2023, findet ab 9.00 Uhr (Einlass ab 8.00 Uhr) im Stage 3 die Jahreskonferenz der Wiener SPÖ-Frauen unter dem Motto „Weil das Leben mehr kann“ statt. Bei der Konferenz stellt sich die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende GRin LAbg. Marina Hanke, BA der Wiederwahl, außerdem wird der Frauenvorstand neu gewählt.

Neben Grußworten des Bürgermeisters Dr. Michael Ludwig, der Bundesparteivorsitzenden Dr.in Pamela Rendi-Wagner und der SPÖ-Bundesfrauenvorsitzenden Eva Maria Holzleitner, BSc, spricht auch die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende GRin LAbg. Marina Hanke, BA.

Die Wiener SPÖ-Frauen halten fest: In der derzeitigen Mehrfachkrise – Teuerungskrise, Klimakrise, Krieg und Pandemie – braucht es eine starke sozialdemokratische Frauenbewegung. Daher steht eine Resolution zur Abstimmung, in der die Wiener SPÖ Frauenorganisation klare politische Standpunkte zu den Themen Krise, Kapitalismus, Feminismus und Arbeit beschließen will.

Der diesjährige Leitantrag „Weil das Leben mehr kann“ präsentiert ein umfassendes Forderungspaket, das Frauen ein gutes, selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Im Angesicht der Teuerungen, die Frauen durch die systematische Schlechterstellung hart treffen, ist die Politik gefordert, die Existenzsicherung zu garantieren aber darüber hinaus das Ziel eines guten Lebens für alle anzustreben: Von Arbeitsmarktforderungen über bessere Pensionen bis hin zu dringend notwendigen Vermögenssteuern und Markteingriffe bei Energie und Mieten werden alle relevanten Lebensbereiche der Frauen umfasst.

Jahreskonferenz der Wiener SPÖ-Frauen

Datum: 22. April 2023, 09:00 Uhr, Einlass ab 08:00 Uhr

Ort: Stage 3, vis-à-vis Otto-Preminger-Straße 15, 1030 Wien

