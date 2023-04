Krebs-Vorsorgeuntersuchung: wissen wer, wo und wann

Neuer Kurs der Online-Plattform selpers bietet Informationen und Orientierung bei Fragen zur Krebs-Vorsorge.

Dieser Kurs leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Betroffene so schnell wie möglich medizinisch versorgt werden können. Je früher ein Tumor entdeckt und behandelt wird, umso besser sind die Heilungschancen. Der regelmäßige Gang zur Vorsorgeuntersuchung hilft, Krebs so früh wie möglich festzustellen, damit moderne Therapien im Bedarfsfall so früh wie möglich eingesetzt werden können.“ Mag. Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG

Wien (OTS) - Obwohl in Österreich ein breites Angebot an kostenfreien und einfach zugänglichen Krebs-Vorsorge- und Früherkennungsprogrammen zur Verfügung steht, ist die Teilnahme der Bevölkerung daran gering. Daher ist es wichtig, Vorsorge- und Screening-Programme bekannter und den Nutzen der Untersuchungen verständlicher zu machen. Eine neue Online-Schulung für Patientinnen und Patienten, die in Zusammenarbeit von PHARMIG-Mitgliedsunternehmen und selpers entstanden ist, gibt Auskunft darüber, wer wann und wo bestimmte Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen kann.

So werden unter dem Titel „Krebs früh erkennen“ Fragen rund um die angebotenen Möglichkeiten zur Krebs-Vorsorge auf den Gebieten Haut, Darm, Lunge, Prostata, Brust und Gynäkologie beantwortet. Durch den digitalen Kurs führen Prim. Priv.-Doz. Dr. Birgit Grünberger, Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie, und Patientenanwalt Dr. Gerald Bachinger. Ergänzend zur Schulung runden Fact Sheets zum Download das Informationsangebot ab. Der Kurs ist jederzeit und kostenfrei unter folgendem Link abrufbar: https://selpers.com/krebs/krebsfrueherkennung/

Anlässlich der Lancierung des Kurses sagt Mag. Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG: „Dieser Kurs leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Betroffene so schnell wie möglich medizinisch versorgt werden können. Je früher ein Tumor entdeckt und behandelt wird, umso besser sind die Heilungschancen. Der regelmäßige Gang zur Vorsorgeuntersuchung hilft, Krebs so früh wie möglich festzustellen, damit moderne Therapien im Bedarfsfall so früh wie möglich eingesetzt werden können.“

Damit Betroffene nach einer Krebsdiagnose mehr darüber erfahren, wie sie selbst ihre Therapie mitbestimmen und finanzielle sowie betreuende Unterstützung erhalten können, steht darüber hinaus seit 2020 die Online-Schulung „Das Recht auf die bestmögliche Therapie“ auf selpers.com zur Verfügung. Die Teilnahme daran ist kostenlos und ohne Anmeldung unter folgendem Link möglich: https://selpers.com/kurs/bestmoegliche-therapie-bei-krebs/

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand April 2023), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

