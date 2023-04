Rukapol beschuht österreichisches Bundesheer

Größter Auftrag in der 70-jährigen Unternehmensgeschichte

Behamberg/Steyr (OTS) - Der namhafte österreichische Sicherheitsschuhhersteller Rukapol GmbH liefert ab sofort die Kampfstiefel für das Österreichische Bundesheer. Dieser größte Auftrag in der 70 jährigen Unternehmensgeschichte ist zugleich ein Prestigeauftrag. Wurde er doch in einer europaweiten Ausschreibung gewonnen, in der man sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen konnte.

Die Freude über diesen Großauftrag im Hause Rukapol ist riesig, denn so sagt der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Horst König „Ein Kampfstiefel muss höchsten Anforderungen gerecht werden und deshalb ist die Belieferung des Österreichischen Bundesheeres eine Top-Referenz und macht uns sehr stolz“. Sämtliche Materialien – insgesamt rund 150 Teile sind im Schuh verbaut – müssen höchste Werte erzielen und werden auf Herz und Nieren geprüft. Nur so kann der Kampfstiefel den Herausforderungen beim Katatstrophenschutzeinsatz und im Feld gerecht werden. Eine Besonderheit ist die neue Farbgebung – ein sehr ansprechender Sandton - die an die neuen Kampfanzüge angepasst wurde.

Rukapol kann namhafteste Industrieunternehmen, Institutionen, Energieversorger und Gewerbebetriebe im In- und Ausland zu seinen Kunden zählen. Mit besonderer Innovationskraft vor allem in den Bereichen Hitze, Kälte, Stahlbau und Forstwirtschaft, entwickelte sich Rukapol zu einem der führenden mitteleuropäischen Markenhersteller im Bereich Sicherheitsschuhe und kann mit diesem Auftrag einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte verbuchen.

