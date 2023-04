ATRACK: Berufseinstiege und Karriereverläufe von Hochschulabsolvent*innen

Wien (OTS) - Die aktuellen Daten des Absolvent*innen-Tracking (ATRACK) zeigen, dass Absolvent*innen von Universitäten und Fachhochschulen der Berufseinstieg sehr gut gelingt. Sie finden rasch nach Studienabschluss einen Job. Mit ihrem Wissen am aktuellen Stand der Forschung stärken sie den österreichischen Arbeitsmarkt in allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen. Die Arbeitslosigkeit mit einem tertiären Abschluss ist gering. Teilzeitarbeit wird auch unter Akademiker*innen häufiger. Die Einkommensentwicklung in den ersten 10 Jahren ist vielversprechend. Der Gender Pay Gap besteht auch bei Hochschulabsolvent*innen.

Mit den Factsheets 2023 erhält jede beteiligte Hochschule für jedes Studienprogramm Kerninformationen zu Arbeitsmarktstatus und -integration inkl. Teilzeit- bzw. Vollzeitanteil, der Branchenzugehörigkeit der beschäftigenden Betriebe sowie der Einkommensentwicklung inkl. des Gender Pay Gaps. Neu im Absolvent*innen-Tracking ist 2023 die Erweiterung des Betrachtungszeitraums von 5 auf 10 Jahre nach Studienabschluss sowie die Anpassung der Vergleichsgruppe auf alle Hochschulabsolvent*innen. Verwendet werden die Factsheets des Absolvent*innen-Trackings in der Studieninformation und im Karriereservice zur individuellen Beratung von Studieninteressierten, Studierenden und Absolvent*innen, als eine Grundlage hochschulischer Steuerungsentscheidungen sowie zur Weiterentwicklung der Curricula.

Die Statistik Austria veröffentlicht österreichweite Ergebnisse für Absolvent*innen der Studienjahre 2008/09 bis 2020/21, die nach dem Studienabschluss kein weiteres Studium aufgenommen haben. Die Veröffentlichung der Berufseinstiege und Karriereverläufe von Absolvent*innen der an ATRACK beteiligten Hochschulen liegt im Entscheidungsspielraum der jeweiligen Universität bzw. Fachhochschule.

Zum Konsortium Absolvent*innen-Tracking: Die öffentlichen Universitäten bilden seit 2017 das ATRACK-Konsortium unter Leitung der Universität Wien, an dem sich seit 2022 auch 13 Fachhochschulen beteiligen. In hochschulischer Autonomie werden die Berufseinstiege und Karriereverläufe von Absolvent*innen in den österreichischen Arbeitsmarkt vergleichend analysiert.

Die Daten werden dabei von der Statistik Austria aus unterschiedlichen Registern zusammengeführt und aggregiert in Form von Factsheets dargestellt. Dies geschieht für alle Bachelor-, Master-, Diplom-, Doktorats-, und Weiterbildungsstudien sowie ISCED-Gruppen von Studien aller 34 beteiligter Hochschulen. Die Daten werden dabei so verarbeitetet und dargestellt, dass kein Rückschluss auf Einzelpersonen möglich ist.

Österreich beteiligt sich auch an der „European Graduate Tracking Initiative“, um zukünftig auch Informationen über die Berufseinstiege von Absolvent*innen in anderen EU-Ländern zu erhalten.





