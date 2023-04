FPÖ – Vilimsky: „Ukrainische Sanktionsforderung gegen Ungarn sind abzulehnen“

Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten verlangt, dass Brüssel die Zahlung von mehr EU-Geldern an Ungarn aussetzt

Wien (OTS) - „Dass die Ukraine jetzt Brüssel zu Sanktionen gegen das EU-Mitglied Ungarn auffordert, überschreitet eine Grenze, wo man Kiew ganz klar sagen muss: So nicht!“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament. „Die Ukraine hat bisher Hilfe im Umfang von 62 Milliarden Euro von der EU erhalten. Dass sie jetzt versucht, die Union zu spalten und Brüssel auch noch gegen Mitgliedsstaaten aufzuwiegeln, ist nicht akzeptabel“, so Vilimsky.

Anlass ist eine Aufforderung des Wirtschaftsberaters von Präsident Selenskyj, Oleg Ustenko, an Brüssel. Ustenko hatte in einem Interview verlangt, die Auszahlung von mehr EU-Geldern an Ungarn auszusetzen, weil Ungarn ein Gaslieferungsabkommen mit der russischen Gazprom abgeschlossen hat.

„Ungarn tut etwas, um seine Bevölkerung auch weiterhin mit dringend notwendiger Energie versorgen zu können. Das EU-Land dafür zu bestrafen, wäre eine völlig überzogene Reaktion“, sagte der freiheitliche EU-Abgeordnete. Ungarn bezieht 80 bis 85 Prozent seines Erdgases aus Russland und erhielt 2022 nach Angaben des ungarischen Außenministers von dort zudem 80 Prozent seiner Rohölimporte.

