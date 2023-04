Stocker: „Cannabis-Liberalisierung in Deutschland ist ein Warnsignal für Österreich“

Trotz vieler Warnungen von Gesundheitsexperten und Widerstand in den Bundesländern will die deutsche Ampelregierung die Cannabis-Liberalisierung durchboxen

Wien (OTS) - „Die Cannabis-Liberalisierung in Deutschland ist ein Warnsignal für Österreich. Als Volkspartei stehen wir für einen starken Jugendschutz und eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik. Die Liberalisierung von Cannabis ist lediglich Klientelpolitik für einige Wenige und gleichzeitig eine potenzielle Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung, gerade für Kinder und Jugendliche. Diese Linie wird auch von vielen Gesundheitsexperten, gerade im Bereich der Behandlung von Schizophrenie, untermauert. Es ist Zeit, dass sich alle Parlamentsparteien in Österreich von derartigen Gedankenspielen verabschieden. SPÖ, NEOS und Grüne müssen klar Farbe bekennen“, warnt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, vor einer Cannabis-Liberalisierung nach deutschem Vorbild, wie sie von linken Parteien auch in Österreich immer wieder forciert wird.



„Wir lehnen die Legalisierung von Cannabis in Österreich entschieden ab. Gleichzeitig führt uns diese Situation auch vor Augen, mit welcher gesundheitsgefährdenden Klientelpolitik Österreich im Falle einer linken Ampel-Koalition rechnen müsste. Eine Normalisierung des Cannabis-Konsums würde nur den Einstieg in den Drogenmissbrauch erleichtern“, so Stocker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/