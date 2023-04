Weiterhin starkes Wachstum bei JÄGER Hausbetreuung

Full Service Facility Manager baut Servicegebiete in Wien und NÖ zunehmend aus

Wien (OTS) - Bereits letztes Jahr konnte JÄGER dank der hohen Qualität seiner Dienstleistungen ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen. Für 2023 ist geplant, noch mehr Kunden in den Servicegebieten Wien und NÖ in bewährter Qualität zu betreuen.



Vor allem bei der Kerndienstleistung Hausbetreuung lässt sich bei JÄGER auch in diesem Jahr bereits ein weiterhin steigendes Auftragsvolumen beobachten. „Unser zunehmendes Wachstum ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Hausverwaltungen & Co. verstärkt auf uns als qualitätsorientierten Immobiliendienstleister setzen, um ihre Immobilien auch in Zeiten wie diesen in guten Händen zu wissen“, ist sich Thomas Jäger, CEO der JÄGER Hausbetreuung, sicher. Das umfassende Portfolio ist vor allem bei Hausverwaltungen und Immobilienunternehmen zunehmend beliebt. Aber auch bei Gewerbekunden ist eine erfolgsversprechende Entwicklung zu sehen. Hier werden neben Büro- und Fassadenreinigungen auch Maler, Anstreicher & Bodenverlegearbeiten sowie diverse Sonderreinigungen immer stärker nachgefragt. Auch die positive Wahrnehmung der Marke JÄGER trägt zum ansteigenden Wachstum bei. Kunden wissen die bewährte Qualität, gepaart mit einer unkomplizierten Betreuung, zu schätzen und vertrauen zum Teil bereits seit mehreren Jahrzehnten auf den Immobiliendienstleister. Denn als österreichisches Traditionsunternehmen kümmert sich JÄGER bereits seit 1985 um alle Dienstleistungen rund ums Haus.



Bedürfnisse von Kunden und Mitarbeitern im Fokus

Für die umfassende Betreuung seiner Kunden setzt der Full Service Facility Manager auf 24-stündige Erreichbarkeit, hochwertige Produkte und ein Team aus fixangestellten Mitarbeitern. Dieses Qualitätsversprechen möchte der Immobiliendienstleister auch in Zukunft trotz der aktuellen Herausforderungen für die Reinigungsbranche beibehalten. In Zeiten immer weiter ansteigender Kosten stehen für JÄGER dabei sowohl die Bedürfnisse der Kunden als auch die faire sowie an diese Entwicklungen angepasste Entlohnung des eigenen Teams weiterhin im Fokus. Für dieses Jahr bedeutet das vor allem eine Konzentration auf die Kerndienstleistung Hausbetreuung sowie die Servicegebiete Wien und Niederösterreich. In bewährter Qualität sollen hier vor allem Immobilienverwaltungen, -eigentümer und -unternehmen betreut werden, die für einen nachhaltigen Mehrwert ihrer Liegenschaften ein faires Preis-Leistungsverhältnis zu schätzen wissen.



Für mehr Informationen zum umfassenden Portfolio von JÄGER sowie ein unverbindliches Angebot kontaktieren Sie office @ jaeger-hausbetreuung.at.



