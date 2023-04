NEOS: Menschen mit Mangelberufen abzuschieben, ist absurd

Loacker: „Die Regierung muss umgehend einen ,Spurwechsel‘ vom Asylverfahren auf die Rot-Weiß-Rot-Karte ermöglichen.“

Wien (OTS) - „Österreich leidet an einem EU-weit einzigartigen Arbeitskräftemangel - und der Innenminister einer angeblichen Wirtschaftspartei will bestens integrierte Menschen mit Mangelqualifikationen abschieben. Das ist nicht nur aus menschlicher Sicht, das ist auch wirtschaftspolitisch komplett absurd und einfach irrsinnig“, sagt NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker zur drohenden Abschiebung einer indischen Familie aus Haslach an der Mühl in Oberösterreich.

„Die Mutter arbeitet als Köchin, ihre Tochter macht die Ausbildung zur Altenpflegerin, das sind beides absolute Mangelberufe, in denen händeringend Arbeitskräfte gesucht werden - nicht zuletzt deshalb, weil die ÖVP seit Jahren die notwendigen Reformen in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik nicht auf die Reihe bekommt“, so Loacker. „In Fällen wie jenem in Oberösterreich muss selbstverständlich ein Spurwechsel vom Asylverfahren auf die Rot-Weiß-Rot-Karte möglich sein. ÖVP und Grüne müssen sich endlich aus ihrer Hängematte begeben und dem massiven Arbeitskräftemangel etwas entgegenhalten.“

