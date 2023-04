Wien bekommt mit dem QUEER BALL im Schloss Neugebäude ein neues Event-Highlight im Pride Monat Juni

Am 3. Juni 2023 findet im Schloss Neugebäude der erste QUEER BALL nach klassischer Wiener Tradition statt. Damit soll ein Zeichen für mehr gesellschaftliche Toleranz gesetzt werden.

Wien (OTS) - Am 3. Juni 2023 findet im Schloss Neugebäude der erste QUEER BALL nach klassischer Wiener Tradition statt. Ballorganisatorin Ortrun Gauper möchte damit ein weithin sichtbares Zeichen für mehr gesellschaftliche Toleranz und ein barrierefreies Miteinander im Alltag setzen.

Der glanzvolle Auftakt der Wiener Pride-Eventserie findet heuer erstmals im Schloss Neugebäude in Simmering statt: Am 3. Juni 2023 eröffnet der QUEER BALL 2023 den bunten Veranstaltungsreigen in der Bundeshauptstadt. Unter dem Motto Summer Dreams lädt die Initiative QUEER MOMENTS zum Sommerball nach klassischer Wiener Tradition ein. Die Eröffnungs-Polonaise wird vom Frauentanzclub Resisdance gestaltet, danach begleitet das Wiener Royal Orchester die Tanzbegeisterten durch die Nacht. Hinter der Initiative QUEER MOMENTS steht der Verein Queer Dance im Gemeindebau. Ziel von Obfrau Karin Erhart ist es, unsichtbare gesellschaftliche Barrieren durch gemeinsame Freizeitaktivitäten abzubauen und so zu einem liberalen, weltoffenen Miteinander beizutragen.

Ballorganisatorin Ortrun Gauper will daher nicht nur unterhalten, sondern ein sichtbares Zeichen für gesellschaftliche Toleranz setzen: „ Der QUEER BALL bietet eine barrierefreie Plattform für alle Menschen und zeigt, wie wertvoll und inspirierend menschliche Vielfalt und individuelle Einzigartigkeit für unsere Gesellschaft sind. Bei unserer Veranstaltung sind alle willkommen, die gemeinsam einen schönen Abend verbringen wollen. Denn queere Persönlichkeiten brauchen kein Ghetto, sondern wollen mit allen gemeinsam für Respekt, Toleranz und Akzeptanz feiern. “

Öffentlicher Diskurs kann gesellschaftliche Barrieren abbauen

Der öffentliche Diskurs von QUEER MOMENTS und der QUEER BALL im Schloss Neugebäude sind auch für den Bezirk Simmering gesellschaftspolitisch wichtige Inititativen, die Bezirksvorsteher Thomas Steinhart gerne unterstützt: „ Simmering ist ein liberaler und weltoffener Bezirk, in dem kein Platz für Intoleranz, Vorurteile und Ausgrenzung ist. Simmering ist für alle da und wir wollen, dass sich alle Menschen bei uns willkommen fühlen und ein lebenswertes Zuhause finden können. “

Harald Troch, Nationalratsabgeordneter und Menschenrechtssprecher der SPÖ: „ Die Initiative QUEER MOMENTS ist für den öffentlichen Diskurs in Österreich sehr wertvoll. Gerade die jüngsten Angriffe auf die LGBTIQ-Community zeigen, dass es noch viele Missverständnisse und Unsicherheiten in der Bevölkerung gibt. Für mich ist die Freiheit des Menschen ein Grundrecht, ein Menschrecht, das wir als Gesellschaft nur dort einschränken dürfen, wo die Freiheit der anderen in Gefahr ist. Niemand darf einem anderen Menschen vorschreiben, wie er zu leben, zu denken oder zu fühlen hat. Unsichtbare Barrieren im Alltag und fehlende gesellschaftliche Toleranz – das zeigt uns die Vergangenheit sehr schmerzhaft – können ganze Bevölkerungsgruppen ausgrenzen und zu gesellschaftlichen Außenseitern machen. Gerade queere Menschen haben viel zu lange darunter gelitten und tun es auch heute noch. “

Proud Partner VELO

Jochen Hiller, General Manager von BAT Austria und Kooperationspartner der QUEER MOMENTS Eventreihe mit VELO Nikotin Pouches: „ Mit QUEER MOMENTS verbindet uns und die Marke VELO die Leidenschaft, einzigartige Erlebnisse für Nikotinkonsument:innen zu schaffen für eine Gesellschaft, in der es keine Barrieren gibt, sondern Chancen und die geprägt ist von Toleranz und Akzeptanz. Ich wünsche der Initiative viel Erfolg im Engagement für eine offene, tolerante und aufgeklärte Gesellschaft, in der jede und jeder so leben kann, wie er und sie will. “

Sparkling Queer Frizzante by Bioweingut Lenikus

Martin Lenikus, Unternehmer und Sponsor des Sparkling Queer Frizzante: „ Die Initiative QUEER MOMENTS erweitert und verstärkt das moderne, weltoffene Image der Stadt Wien und bereichert unseren gesellschaftlichen Diskurs auf vielfältige Art und Weise. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit unserem Sparkling Queer Frizzante Teil dieses spannenden und zukunftsweisenden Projekts sein dürfen. “

QUEER MOMENTS Eventreihe lädt zum gesellschaftlichen Diskurs ein

Unter dem Dach von „QUEER MOMENTS“ haben 2022 bereits mehrere vielbeachtete Events in Simmering stattgefunden, die Menschen generationenübergreifend und über alle Bezirksgrenzen hinweg zum gesellschaftlichen Diskurs eingeladen haben. Glanzvoller Abschluss war die QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude, die am 25. Juni 2022 erstmals stattgefunden hat. Neben inklusiven Events wie dem QUEER BALL stehen unter dem Titel „Queer Dance im Wiener Gemeindebau“ auch Tanzveranstaltungen in den Wiener Randbezirken, medienwirksame Kunstfotoausstellungen und vielbeachtete Sensibilisierungsmaßnahmen auf dem Programm. Damit will die Initiative auf unsichtbare gesellschaftliche Barrieren in unserer Gesellschaft hinweisen und ein neues Verständnis für ein wertschätzendes Miteinander schaffen.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf https://www.queermoments.com/



Verein Queer Dance im Gemeindebau

Queer Dance im Gemeindebau ist ein gemeinnütziger und überparteilicher Verein, der sich durch die Organisation von queeren Tanzveranstaltungen in Simmeringer Gemeindebauten überregional einen Namen gemacht hat. Ziel der Vereinsgründer war es, unsichtbare gesellschaftliche Barrieren durch gemeinsame Freizeitaktivitäten abzubauen und damit zu einem liberalen, weltoffenen Miteinander beizutragen.

Über VELO

VELO ist ein innovatives, weißes, tabakfreies Nikotinprodukt zum oralen Gebrauch und ist in unterschiedlichen Nikotinstärken und Geschmacksrichtungen verfügbar. Die Nikotin Pouches bieten erwachsenen Raucherinnen und Rauchern und Nikotinkonsumentinnen – und konsumenten die Möglichkeit, Nikotin mit einem deutlich geringeren Risiko als bei Zigaretten zu konsumieren*. VELO ist eine der führenden Marken für Nikotin Pouches, die moderne Art Nikotin zu konsumieren. Ohne Tabak, ohne Verbrennung, ohne Rauch, enthalten sie 99% weniger Schadstoffe als eine Zigarette**. www.velo.com

*Auf Basis belastbarer Erkenntnisse und der Annahme, dass das Zigarettenrauchen vollständig aufgegeben wurde. Diese Produkte machen abhängig und sind nicht risikofrei.

** Dieses Produkt ist nicht risikofrei und enthält Nikotin, eine abhängig machende Substanz. Vergleich basierend auf einer Bewertung von Zigarettenrauch (d. h. einer wissenschaftlichen Standard-Referenz-Zigarette mit ca. 9 mg Teer) und Inhaltsstoffen, die während der Verwendung eines VELO-Beutels freigesetzt werden, in Bezugnahme auf die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation zur Reduzierung der Mengen von 9 schädlichen Inhaltsstoffen im Zigarettenrauch.

QUEER BALL im Schloss Neugebäude

Datum: 03.06.2023, 19:00 - 23:55 Uhr

Ort: Schloss Neugebäude

Otmar-Brix-Gasse 1, 1110 Wien, Österreich

Url: https://www.queermoments.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl | E.W.S.COM

Mobil: 0676/6357399

Mail: wolfbauer-schinnerl @ ewscom.at