VPNÖ-Ebner: SOS Mitmensch auf dem linken Auge blind

St. Pölten (OTS) - „Herr Pollak prolongiert seine parteipolitische Schlagseite und tritt den Beweis an, dass er auf dem linken Auge blind ist. Er bezeichnet Voraussetzungen, die auch in SPÖ-geführten Ländern verlangt werden, dann als rassistisch, wenn sie von der ÖVP angewendet werden. Auch wenn Herr Pollak es nicht hören und nicht lesen will, die SPÖ-geführten Länder Wien und Kärnten setzen genau auf dieselben Zugangsvoraussetzungen bei der Wiener Wohnbeihilfe und beim Kärntner Familienzuschuss. Das ist nichts neues. Rassistisch wird es für Herrn Pollak dann, wenn es von der Volkspartei kommt“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und fügt in Richtung Silvia Moser hinzu: „Offenbar schlägt sich bei den Linken der Schaum vor dem Mund, auch schon auf Augen und Ohren, ansonsten hätte Frau Moser gestern hören und lesen können, dass die Landeshauptfrau gestern ausdrücklich betont hat, dass diese Mittel von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wurden – und jedes Land sein eigenes Modell dazu entwickeln soll.“

