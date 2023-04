Bezirksmuseum 8: Wie der Elefant zu seinem Rüssel kam

Wien (OTS/RK) - Das Team des Kultur-Vereines „grossundklein“ setzt die beliebte Veranstaltungsreihe „Klassik Cool!“ fort: Bei der vergnüglichen Musik-Matinee am Sonntag, 16. April, im Saal des Josefstädter Bezirksmuseums (8., Schmidgasse 18, 1. Stock) wird für Kinder von 2 bis 6 Jahren das Programm „Wie der Elefant zu seinem Rüssel kam“ geboten. Um 10.30 Uhr fängt die Vorstellung an. Die Kleinen hören im Rahmen eines „Mitmach-Konzertes“ eine spannende Geschichte über ein neugieriges Elefantenkind (frei nach Rudyard Kipling) und darin spielt auch ein Krokodil eine entscheidende Rolle. Neben kindgemäßen Erzählungen ertönen an dem Vormittag Blockflöten, ein Saxophon und ein Klavier. Nach dem konzertanten Teil darf der Nachwuchs alle Instrumente mit Hilfe von Könnern selber ausprobieren. Der Eintritt kostet 12 Euro pro Person. Information und Karten-Reservierung: Telefon 0660/581 33 96 bzw. E-Mail office@grossundklein.info.

Koordinatorin der Kultur-Termine im Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt ist die ehrenamtlich wirkende Leiterin, Maria Ettl. Die Bezirkshistorikerin gibt Auskünfte unter der Telefonnummer 403 64 15. Kontaktaufnahme via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:



Kultur-Verein „grossundklein“: www.grossundklein.info/

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

