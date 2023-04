Europa-League-Viertelfinale: Feyenoord – AS Rom

Am 13. April um 18.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Es wird langsam ernst in der UEFA-Europa-League: ORF 1 zeigt am Donnerstag, dem 13. April 2023, um 18.20 Uhr live das Viertelfinal-Hinspiel Feyenoord Rotterdam – AS Rom. ÖFB-Spieler Gernot Trauner trifft dabei auf Herbert Prohaskas italienischen Herzensverein. Daniel Warmuth und Roman Mählich melden sich aus Rotterdam, die Analysen steuern Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer bei. Die Highlights der weiteren Spiele stehen um 23.30 Uhr auf dem Programm von ORF 1.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

