SOS Mitmensch an VPNÖ-Ebner: Niederösterreich knüpft als einziges Bundesland neuen Heizkostenzuschuss an Staatsbürgerschaft

Rassistische Konstruktion bei Energiebonus einzigartig in Österreich

Wien (OTS) - SOS Mitmensch weist die Aussagen des Landesgeschäftsführers der ÖVP-Niederösterreich als unsachlich zurück. „Wir haben einen Energiebonus-Check gemacht und Niederösterreich ist das einzige Bundesland, das aus rassistischen Motiven eine Konstruktion gewählt hat, die Drittstaatsangehörige von Teuerungshilfen ausschließt“, erklärt SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak. Damit würden in Niederösterreich, und nur in Niederösterreich, knapp fünf Prozent der Wohnbevölkerung im Stich gelassen und soziale Ungleichheit gefördert und verschärft, so Pollak. Die niederösterreichische Politik sei gut beraten nicht auf rassistisch motivierte Diskriminierung, sondern auf sozialen Ausgleich zu setzen, denn die Leidtragenden einer Politik der sozialen Spaltung seien die betroffenen Menschen im Land und insbesondere Familien mit Kindern, so Pollak.

Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch, Zollergasse 15/2, 1070 Wien

Alexander Pollak

0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at