BYD präsentiert DOLPHIN und SEAL

Der 4,3 Meter lange DOLPHIN und die Elektro-Limousine SEAL sind ab dem 3. Quartal 2023 in Österreich verfügbar. Eine Vorreservierung der E-Autos ist ab sofort möglich.

BYD (Build Your Dreams), der weltweit führende Hersteller von elektrifizierten Fahrzeugen, erweitert in Österreich mit dem Kompakt-Stromer DOLPHIN und der D-Segment-Limousine SEAL das Modellportfolio.

Die beiden vollelektrischen Fahrzeuge, die demnächst auf den europäischen Markt kommen, sind die ersten Modelle der Ocean-Serie im „Ocean Aesthetics“-Design und basieren auf der modernen BYD e-Plattform 3.0. Beide sind mit der innovativen BLADE BATTERY von BYD ausgerüstet, einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP), die kein Nickel, Kobalt oder Cadmium enthält und als besonders nachhaltig, sicher und langlebig gilt.

Ressourcenschonend, sicher, langlebig: Innovative BYD Batterietechnolgie

Während die Antriebsbatterie des DOLPHIN auf der „Cell-to-Pack“-Technologie (CTP) basiert, profitiert der SEAL von der weiterentwickelten „Cell-to-Body“-Technologie (CTB). Der Vorteil: Dadurch wird der Akku zu einem integralen Bestandteil der Karosserie, was gleichzeitig die Aerodynamik, Steifigkeit und Sicherheit erhöht.

Bis zu 570 km Reichweite

Sowohl Dolphin wie Seal können an der AC-Wallbox dreiphasig mit 11 kW geladen werden. Am DC-Schnelllader lädt der Seal mit max. 150 kW (30 bis 80 % in 26 Min.), der DOLPHIN mit max. 88 kW (30 bis 80 % in 29 Min.).

Der frontgetriebene und 150 kW/204 PS starke DOLPHIN ist zum Marktstart mit einer 60-kWh-LFP-Blade-Battery und einer kombinierte WLTP-Reichweite von 427 km erhältlich.

Der BYD SEAL basiert in allen Versionen auf einer 82-kWh-Blade Battery. Die Hinterradantrieb-Variante verfügt über eine Leistung von 230 kW/313 PS und eine WLTP-Reichweite von 570 km. Die Allradversion leistet 390 kW/530 PS und bringt es auf eine Reichweite von 520 km.

Der BYD DOLPHIN kommt im 3. Quartal in Österreich auf den Markt, die ersten Modelle des BYD SEAL werden im 4. Quartal erwartet. Beide Modelle können ab sofort bei allen BYD Händlern in Österreich und im BYD Pioneer Store in der Westfield Shopping City Süd für eine Reservierungsgebühr von 1.000 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt dann zu einem garantierten Liefertermin 2023. Die genauen Preise werden demnächst bekanntgegeben.

Die aktuellen Modellen ATTO 3, HAN und TANG sind derzeit in Österreich prompt verfügbar. Infos & Probefahrten: www.bydauto.at

Fotos & Videos zur redaktionellen Verwendung finden Sie in der Dropbox

Die kompletten Pressemeldungen finden Sie hier: https://we.tl/t-xUuON2AFl2

Über CCI Car Austria GmbH:

Nach Österreich gebracht werden die BYD Modelle von der CCI Car Austria GmbH, einer Tochtergesellschaft der DENZEL Gruppe, die auf eine lange und erfolgreiche Geschichte als Automobilhersteller, Generalimporteur, Großhändler sowie Mehrmarkenhändler und Finanzdienstleister zurückblickt. Mit einem Umsatz von rund 800 Millionen Euro, rund 1.200 Mitarbeiter*innen und rund 33.000 verkauften Fahrzeugen pro Jahr zählt die DENZEL Gruppe zu den 100 bedeutendsten Unternehmen in Österreich. Seit der Gründung durch den international anerkannten und erfolgreichen Automobilpionier Ing. Wolfgang Denzel im Jahr 1934 ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und genießt heute einen erstklassigen Ruf als erfahrener, sicherer und kompetenter Partner für Industrie, Vertragshändler und Kunden. www.denzel.at bzw. www.bydauto.at

