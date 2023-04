Grüne Wien/Spielmann, Dizdarević, Schöll: Drag Queen Lesung braucht eine Schutzzone

Stadt Wien muss die Sicherheit der Türkis Rosa Lila Villa als Wahrzeichen der Regenbogenstadt gewährleisten

Wien (OTS) - Rechte Gruppierungen planen am 16. April Demonstrationen gegen eine Drag Queen Lesung für Kinder in der Türkis Rosa Lila Villa. “Hier mobilisieren Rechtsextreme und christliche Fundamentalist:innen massiv gegen Minderheiten und vulnerable Gruppen. Die Demo findet direkt vor dem Veranstaltungsort statt. Bisher ist noch nicht klar, wie die Polizei gewährleisten will, dass Kinder und ihre Familien ungestört und sicher zu und von dieser Lesung kommen können. Es fehlen die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen seitens der Polizei und der Stadt. Wir sprechen uns daher klar für eine großflächige Schutzzone direkt vor der Villa aus”, sagt Katharina Schöll, Sprecherin der Grünen Andersrum Wien.

“Seit Jahrzehnten leistet die Türkis Rosa Lila Villa Pionier:innenarbeit in der Stadt Wien”, so Gemeinderätin Viktoria Spielmann. “Die Villa ist ein sicherer Raum für zwei der vulnerabelsten Gruppen in der Stadt, Geflüchtete und LGBTIQ+. Die Türkis Rosa Lila Villa anzugreifen, heißt, den Kern der Regenbogenhauptstadt Wien anzugreifen. Dem gilt es entschieden entgegenzutreten. Es kann nicht sein, dass Bewohner:innen der Villa und die LGBTIQ+ Community durch rechte Hetze und enormes Polizeiaufgebot Angst haben müssen.”

“Jetzt sind Bürgermeister Michael Ludwig und Vizbebürgermeister Christoph Wiederkehr gefragt. Wir beobachten zum wiederholten Mal Störaktionen queerer Veranstaltungen in Wien. Es ist zu befürchten, dass die rechtsextreme Hetze gegen die Villa nach dem 16.4. nicht aufhören wird. Es braucht daher klare Worte gegen Hass und Hetze gegenüber der LGBTIQ+ Community und einen Runden Tisch der Stadt Wien mit den betroffenen Gruppen bezüglich eines Sicherheitskonzepts zum Schutz für die Community und die Bewohner:innen der Villa”, fordert Emir Dizdarević, Sprecher der Grünen Andersrum Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at