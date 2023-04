Jugendrotkreuz: Jetzt time4friends-Peer werden und gleichaltrigen Jugendlichen helfen!

Wir suchen Dich! Noch bis 30. April können sich interessierte Jugendliche bei time4friends bewerben.

Wien (OTS) - Nach dem Motto „Jugendliche für Jugendliche“ engagieren sich aktuell über 40 ausgebildete Peers im Alter von 15 bis 18 Jahren ehrenamtlich bei der WhatsApp-Beratung time4friends des Jugendrotkreuzes. Erreichbar sind die Peers täglich von 18 bis 22 Uhr unter der Nummer +43 664 1070 144.

„Mit time4friends bieten wir Jugendlichen ein sicheres Umfeld, wo sie mit Gleichaltrigen über ihre Sorgen und Probleme chatten können. Wir wissen, dass ein persönliches Gespräch – also auch ein Telefonat – für viele eine große Hürde darstellt. Deshalb findet unsere Beratung digital und vor allem anonym via WhatsApp statt. Zudem bietet die Beratungsstelle eine tolle Möglichkeit für Jugendliche, die sich gerne ehrenamtlich engagieren möchten“, so Peter Kaiser, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.

Im vergangenen Jahr wurden 425 Chatberatungen mit 23.000 versendeten Nachrichten durchgeführt. Am häufigsten thematisiert wurden Mobbing, Liebeskummer und Probleme in der Familie.

Simon* ist schon seit zwei Jahren Peer bei time4friends und weiß: „Oft werden wir angechattet, weil die Jugendlichen Probleme in der Schule haben, sie sich einsam fühlen oder Streit mit Eltern oder Freund:innen haben. In unserer Ausbildung haben wir gelernt, wie wir in solchen Situationen unterstützend zur Seite stehen können. Die Ausbildung selbst hat mir auch persönlich viel gebracht. Es ist schön, anderen Jugendlichen in einer schwierigen Situation weiterzuhelfen.“

Jetzt Peer werden: time4friends sucht dich!

Du willst dich ehrenamtlich engagieren? Du bist gerne für andere Jugendliche da? Du bist zwischen 15 und 18 Jahre alt? Dann bist du bei time4friends genau richtig!

Als ausgebildeter Peer hilfst du anderen Jugendlichen in belastenden Situationen weiter, wenn sonst keiner für sie da ist und sie das Gefühl haben, dass einfach alles zu viel wird. Die Peers der Beratungsstelle sind täglich von 18 bis 22 Uhr unter +43 664 1070 144 anonym und kostenfrei über WhatsApp erreichbar. Mindestens zweimal im Monat bist du im 2-er oder 3-er Team mit anderen Peers im Dienst.

Um Gleichaltrigen mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können, erhältst du eine kostenlose Ausbildung. Dabei lernst du im Rahmen von Workshops und Praxisübungen alles über die Beratung von Gleichaltrigen und Themen wie psychische Erste Hilfe, Mobbing und wie Chat-beratung gelingt. Die Ausbildung findet von 26. – 30. Mai in Litz am Attersee statt. Anmeldeschluss ist der 30.04.2023.

Anmeldung unter: hier klicken

Informationen zu time4friends: hier klicken

Fotos: hier klicken

time4friends wird unterstützt vom Bundeskanzleramt, Lidl Österreich und dem Raiffeisen Club.

*Name geändert

