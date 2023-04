IMC Forschung: In der Physiotherapie auf Warnsignale rasch reagieren

Jessica Janssen leitet das Projekt „Red Flags“ am IMC Krems, ein Forschungsprojekt, das sich mit Anzeichen schwerer Pathologien in der Physiotherapie beschäftigt.

Vertiefendes Wissen über Red Flags kann die Chancen verbessern, Patientinnen und Patienten rechtzeitig an Ärztinnen und Ärzte (zurück) zu überweisen, was sogar lebensrettend sein kann Jessica Janssen, Expertin für Bewegungswissenschaften

Krems (OTS) - „Red Flags“ sind Warnsignale, die auf schwerwiegende Erkrankungen hindeuten können. Jessica Janssen von der IMC Fachhochschule Krems (IMC Krems) sucht in einer Studie nach dem besten Weg, um das Wissen darüber unter Physiotherapeutinnen und -therapeuten zu verbreiten. Seit Jänner 2022 erarbeitet die gebürtige Niederländerin gemeinsam mit ihren Kollegen am IMC Krems, Wolfgang Lackenbauer, Reinhard Beikircher, Christian Keip und Simon Gasselich, den besten Weg das Wissen über Warnsignale und daraus abgeleitete Handlungsoptionen in der heimischen Physiotherapieszene zu verankern. Finanziert wird „Red flags: Improving knowledge of serious pathologies“ durch die Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H.

Rechtzeitige ärztliche Betreuung

Die Früherkennung schwerwiegender Pathologien ist essenziell, um die Prognose und Behandlungsergebnisse zu verbessern. Um zugrundeliegende Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Wirbelsäulenmetastasen oder osteoporotische Frakturen erkennen zu können, bedienen sich Angehörige aller Gesundheitsberufe der Red Flags. „Vertiefendes Wissen über Red Flags kann die Chancen verbessern, Patientinnen und Patienten rechtzeitig an Ärztinnen und Ärzte (zurück) zu überweisen, was sogar lebensrettend sein kann“ , so die Projektleiterin Jessica Janssen.

Erweiterung der Physiotherapie-Ausbildung

Eine vertiefende Ausbildung, um das Erkennen der Red Flags zu verbessern, ist daher naheliegend. Das übergeordnete Ziel des IMC-Projekts ist, Fallbeispiele für den Physiotherapieberuf zu entwickeln, um damit das Wissen von Physiotherapeutinnen und -therapeuten hinsichtlich Red Flags zu erweitern. Zum einen wird der aktuelle Wissensstand qualifizierter österreichischer Physiotherapeutinnen und -therapeuten auf der Grundlage bereits validierter Fallbeispiele mithilfe einer Online-Umfrage untersucht. Zum anderen arbeiten Ärztinnen und Ärzte sowie Physiotherapeutinnen und -therapeuten gemeinsam an der Entwicklung neuer Fallbeispiele. Mithilfe von Evaluierungen einer weiteren Gruppe von Ärztinnen und Ärzten sowie Angehöriger nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe entstehen daraus neue Fallbeispiele, die in einer Edukationsintervention auf ihre direkte Auswirkung auf den aktuellen Stand des Physiotherapieberufs überprüft werden.

Über Jessica Janssen



Die Holländerin Prof.(FH) Jessica Janssen, PhD, MSc, BH ist Expertin für Bewegungswissenschaften. Nach Stationen in Holland, Neuseeland und Großbritannien ist sie seit 2019 am IMC Krems am Department of Health Sciences beschäftigt.

