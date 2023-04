Die Partnerschaft zwischen RoboMarkets und BMW M Motorsport im Rahmen der DTM-Saison 2023 beginnt mit einem neuen Auto und einem neuen Fahrer

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Im Zuge der demnächst stattfindenden DTM-Saison des Jahres 2023 werden die neuen BMW M4 GT3-Autos in den Farben der BMW M Motorsport-Partner gegeneinander antreten. RoboMarkets ist Premium-Partner von BMW M Motorsport und in der neuen Saison wird der dreifache DTM-Meister René Rast den modernisierten blauen BMW M4 GT3 im RoboMarkets-Design und mit der beibehaltenen Nummer 33 fahren.

René Rast vom Schubert Motorsport-Team ist einer der erfolgreichsten und vielseitigsten Rennfahrer in Deutschland. Der 36-jährige Rennfahrer wurde in den Jahren 2017, 2019 und in 2020 zum DTM-Meister gekrönt. Für diese Saison wurde er wieder mit der BMW-Familie vereint. Rast hat seine ersten Erfahrungen in der Formula BMW in den Jahren 2003 und 2004 gesammelt. Er stellte sich dem Wettbewerb im Zuge der BMW M3 DTM-Tests im Jahre 2011, bevor BMW M Motorsport wieder zur Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) zurückkehrte.

René Rast, Schubert Motorsport: „Sowohl der BMW M4 GT3 als auch die Farben meines Partners RoboMarkets sind neu für mich, aber die Farbe Blau gefällt mir wirklich gut und ich freue mich auf mein neues Erscheinungsbild in der DTM. Ich werde mein Bestes geben, um für BMW M Motorsport, das Schubert-Team und meinen Partner erfolgreich zu sein. Es ist fantastisch, dass ich wieder mit der Nummer 33 Rennen fahren kann. Sie ist im Laufe der Jahre zu meinem Markenzeichen in der DTM geworden."

Die offizielle Partnerschaft zwischen RoboMarkets und BMW M Motorsport begann im Jahr 2019, als RoboMarkets den Vertrag mit einem neuen Status als Premium-Partner von BMW M Motorsport für die Saisons 2022 und 2023 verlängerte. Das Premium-Paket umfasst das Gestalten des Rennwagens im Einklang mit der Markenidentität von RoboMarkets, das Anbringen des Logos des Unternehmens auf der Motorhaube, den Türen, dem Dach und den Kofferraumspoilern. Die Markenkennzeichnung erstreckt sich auch auf die Medienstände und die Wände der offiziellen Garage des Teams sowie auf weitere Marketingmöglichkeiten.

Die DTM-Saison 2023 besteht aus acht Rennen, die am 26. Mai in Oschersleben (Deutschland) beginnen. Die Serie zieht dann weiter und wird in Zandvoort (Niederlande), auf dem Norisring (Deutschland), dem Nürburgring (Deutschland), dem Lausitzring (Deutschland), dem Sachsenring (Deutschland) und in Spielberg (Österreich) fortgesetzt und endet mit einem Rennen auf dem Hockenheimring (Deutschland) am 20. bis 22. Oktober 2023.

Informationen zu RoboMarkets:

RoboMarkets ist ein Finanzmaklerunternehmen, das unter der CySEC-Lizenz Nr. 191/13 tätig ist. RoboMarkets bietet Anlagedienstleistungen in vielen europäischen Ländern an und bietet Händlern, die auf den Finanzmärkten tätig sind, Zugang zu seinen firmeneigenen Plattformen. Besuchen Sie www.robomarkets.com, um mehr über die Produkte und Aktivitäten des Unternehmens zu erfahren.

