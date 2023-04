WK Wien: Wiens Unternehmen leisten bei Abfallvermeidung wichtigen Beitrag

Workshop zum Thema Abfallmanagement am 20.04.

Wien (OTS) - Wiens Unternehmen leisten ihren Beitrag zur Zielerreichung der Kreislaufwirtschaftsstrategie. Rund 3.000 Unternehmen sind bereits heute in der Wiener Kreislaufwirtschaft tätig und generieren eine Wertschöpfung von 6,7 Mrd. Euro, wie der Vienna Green Economy-Report ausweist. Bis 2050, so das Ziel, sollen die österreichische Wirtschaft und Gesellschaft eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft sein. Ein wichtiges Thema am Weg zur funktionierenden Kreislaufwirtschaft sind betriebliche Abfallwirtschaftskonzepte, die Klarheit und Rechtssicherheit im Umgang mit Abfällen im Betrieb schaffen. Durch effizienten Materialeinsatz und konsequente Abfallvermeidung können Kosten eingespart werden – sowohl beim Einkauf als auch bei der Entsorgung.

Die Bilanz der Wiener Betriebe kann sich durchaus sehen lassen: Seit Start der Initiative OekoBusiness der Stadt Wien haben unsere Betriebe von 1998 bis 2021 rund 170 Millionen Euro Betriebskosten, fast 800.000 Tonnen Kohlendioxid und über 225 Millionen Transportkilometer eingespart. In diesem Zeitraum wurde auch ein Minus von ca. 7200 Tonnen gefährlicher Abfälle produziert.

Im Rahmen der Kooperation mit OekoBusiness der Stadt Wien werden in Zusammenarbeit mit der Umweltberatung diverse Workshops zum Thema Kreislaufwirtschaft angeboten, die allen Unternehmern Wiens kostenfrei zur Verfügung stehen und die noch mehr Betriebe bei der Zielerreichung unterstützen soll.



Einen dieser Workshops organisiert die Wirtschaftskammer Wien gemeinsam mit der Umweltberatung bereits am 20.04. zum Thema „Abfallmanagement im Betrieb“. Beim Webseminar bekommen Betriebe einen Überblick zum Thema Abfallmanagement und Abfallwirtschaftskonzept rund um die zentrale Frage: „Wie kann ich in meinem Betrieb unnötigen Abfall vermeiden?“.

Anmeldung und weitere Informationen finden Interessierte unter: https://www.umweltberatung.at/wr-kreislaufwirtschaft

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien - Presse & Newsroom

Chef vom Dienst

01 51450 1636

cvd @ wkw.at

news.wko.at/wien