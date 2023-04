Auf die Plätze, fertig, los: Das sind die beliebtesten Laufmarken auf willhaben

Von On über Teveo bis Garmin: Diese Sportmarken aus dem Bereich Laufen sind auf willhaben aktuell heiß begehrt

Rund 15.000 Fitness- und Laufschuhe warten darauf, die UserInnen rasant über die Ziellinie zu bringen

Ob Hobby-JoggerInnen oder geübte Marathon-LäuferInnen – in diesen Tagen schnüren mehr und mehr in Österreich lebende Menschen ihre Laufschuhe. Wer – etwa im Rahmen einer Laufbandanalyse – das passende Modell für sich entdeckt hat und diese auf willhaben sucht, wird mit ziemlicher Sicherheit fündig. Aktuell sind auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz in der Kategorie „Schuhe – Fitness/Laufen“ rund 15.000 Paare online – viele davon in neuem bzw. neuwertigem Zustand. Welche Marken bei den willhaben-UserInnen am gefragtesten sind, um Kilometer abzuspulen, hat willhaben anhand der Stichwortsuchen im Erhebungszeitraum KW 10 bis KW 14/2023 analysiert.

Mit On, Asics, Teveo und Garmin erfolgreich ins Ziel

An erster Stelle stehen dabei die Schuhe der Schweizer Marke On, die mittlerweile nicht nur bei Sportskanonen, sondern auch im Alltag angekommen sind – dicht gefolgt von Modellen der großen Platzhirsche Asics, Nike, Salomon und Adidas. Für all jene, die sich von Kopf bis Fuß für den nächsten Lauf ausstatten wollen, lohnt sich ein Blick auf den willhaben-Marktplatz ebenso. In puncto Sportbekleidung für Erwachsene stehen dabei die Brands Teveo, Oceans Apart und Gymshark auf den Stockerlplätzen. Zuguterletzt gilt es, die persönliche Bestzeit zu tracken – willhaben-UserInnen tun dies, gemessen an den Stichwortsuchen im Bereich „Sportuhren / Fitnesstracker“ mit Produkten von Garmin, Polar, Suunto, Ignite und Hama.

Laufschuhe: Die Top 10-Marken

On Asics Nike Salomon Adidas Brooks Hoka New Balance Dynafit Saucony



Sportbekleidung Erwachsene: Die Top 10-Marken

Teveo Oceans Apart Gymshark Skinfit Nike Dynafit Lululemon Adidas Oace Under Armour



Sportuhren/Fitnesstracker: Die Top 5-Marken

1. Garmin

2. Polar

3. Suunto

4. Ignite

5. Hama



willhaben-Tipp: PayLivery nutzen

Ist der gewünschte Artikel nicht in der Umgebung erhältlich, empfiehlt willhaben, nach Anzeigen mit PayLivery-Option Ausschau zu halten. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen Käuferschutz und Premiumversand. Nähere Information zu PayLivery finden sich hier.

