Das sind Österreichs beste Autohändler 2023

AutoScout24 und gebrauchtwagen.at zeichnen Händler mit den besten Kund:innen-Bewertungen aus

Wien (OTS) - Bewertungen sind für alle Autokäufer:innen eine wichtige Entscheidungshilfe, da das Urteil der Kund:innen Unabhängigkeit und Transparenz garantiert und damit das Vertrauen der Käufer:innen stärkt. AutoScout24 und gebrauchtwagen.at haben in Österreich jene Händler ermittelt, die von den Nutzer:innen von AutoScout24 und gebrauchtwagen.at am besten bewertet wurden. Gesamtsieger ist das Autohaus Herbert Seidl aus Gleisdorf in der Steiermark. Das Ranking berücksichtigt den Durchschnitt der Bewertungen, deren Anzahl und die Händlergröße. Um das Ranking möglichst aktuell zu halten, werden nur Bewertungen des vergangenen Jahres berücksichtigt.

Die Top 3 kommen aus der Steiermark

Die Steirer dominieren das diesjährige AutoScout24 Ranking der beliebtesten Autohändler. Mit der höchsten durchschnittlichen Bewertung eroberte das Autohaus Herbert Seidl aus Gleisdorf Platz eins zurück. Der Vorjahressieger KFZ Hödl aus Ludersdorf rangiert heuer auf Platz zwei und kann sich über die Silbermedaille freuen. Der dritte Steirer im Bunde ist das in Judenburg ansässige Autohaus Winkler. „Die Händlerbewertung zeichnet die engagierten Händler aus und zeigt einmal mehr, dass Service bei allen Anbietern auf AutoScout24 und gebrauchtwagen.at an erster Stelle steht. Wir gratulieren den Top 3 Gewinnern“, so Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in Österreich.

Top 3: Österreichs beste Fahrzeughändler 2023 national

Rang Händler Ort

1 Autohaus Herbert Seidl Gleisdorf / Steiermark

2 KFZ Hödl GmbH Ludersdorf / Steiermark

3 Autohaus Winkler GmbH Judenburg / Steiermark





Quelle: AutoScout24 (autoscout24.at); Filter: mindestens 10 Bewertungen im Bewertungsjahr, 3,5 Sterne, 2 Jahre bei AutoScout24, Berechnung des Rankings anhand von Bewertungsdurchschnitt, -anzahl und Händlergröße



Die Sieger in den Bundesländern

Die Kund:innenzufriedenheit in den Bundesländern ist im Burgenland bei DK-Motors aus Unterwart am höchsten, in Niederösterreich überzeugt Bierbaum aus Sooß die Käufer:innen und in Wien führt AG Motors die Liste der beliebtesten Autohändler an. Im Süden rangiert in Kärnten CT Cartrade aus Pusarnitz auf dem ersten Platz und in der Steiermark der Österreich-Champion Autohaus Herbert Seidl aus Gleisdorf. Auto Kowanda aus Garsten konnte das Rennen um Rang 1 in Oberösterreich für sich entscheiden und in Salzburg liegt Millenium Cars Drive aus Hallwang vorne. Im Westen entscheidet Auto Falbesoner im Tiroler Birgitz das Rennen für sich. Und in Vorarlberg ist der T und A Autoshop aus Dornbirn führend in der Kund:innenbewertung.

Service steht an erster Stelle

AutoScout24 war im Jahr 2013 in Deutschland der erste große Online-Fahrzeugmarkt, der Händler-Bewertungen einführte, 2018 hat AutoScout24 in Österreich erstmals die Top-Händlerbewertungen veröffentlicht. Heute befinden sich rund 37.000 Kundenmeinungen auf der österreichischen Seite. Auf einer Skala von einem bis fünf Sternen können Nutzer:innen die Autohäuser in den folgenden Bereichen bewerten: Gesamteindruck, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Angebotsbeschreibung und Kauferlebnis. Zudem können Kund:innen angeben, ob sie ein Autohaus weiterempfehlen.



Österreichs beste Fahrzeughändler 2023 in den Bundesländern





Bundesland Händler Ort



Burgenland DK-Motors GmbH Unterwart

Niederösterreich Bierbaum GmbH Sooß

Wien AG Motor Wien

Kärnten CT Cartrade Handels GmbH Pusarnitz

Steiermark Autohaus Herbert Seidl Gleisdorf

Oberösterreich Auto Kowanda GmbH Garsten

Salzburg Millenium Cars Drive GmbH Hallwang

Tirol Auto Falbesoner GmbH Birgitz

Vorarlberg T und A Autoshop GmbH Dornbirn





Quelle: AutoScout24 (autoscout24.at); Filter: mindestens 10 Bewertungen im Bewertungsjahr, 3,5 Sterne, 2 Jahre bei AutoScout24, Berechnung des Rankings anhand von Bewertungsdurchschnitt, -anzahl und Händlergröße

