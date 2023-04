Erster Neumieter für ATB-Gelände: Lincoln Electric’s Zeman Bauelemente setzt auf Wachstum in Spielberg

Spielberg (OTS) - Das ehemalige ATB-Gelände in Spielberg, das seit Mitte 2022 im Eigentum des österreichischen Gewerbeimmobilienentwicklers Meir Logistic ist, steht nun vor einem Neustart. Auf einer Teilfläche von 4.000 Quadratmetern wird dort ab Mai die zur Lincoln Electric Unternehmensgruppe gehörende Zeman Bauelemente, einer der weltweit führenden Hersteller von Schweißtechnik und Robotern für die Stahlerzeugung, einen zweiten weiteren Produktionsstandort betreiben.

„Das Gelände mit der bestehenden Produktionshalle eignet sich hervorragend für unsere Zwecke: wir wollen in Spielberg neben unserem Hauptstandort in Scheifling ein weiteres Zentrum für spezielle und neue Produkte dauerhaft entwickeln“, so Jörg Müller, Managing Director Zeman.

Für die Region in Spielberg bedeutet dies einen positiven Impuls mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Mittelfristig sollen 40-50 Mitarbeiter:innen von Lincoln Electric am Standort beschäftigt werden. „Wir suchen vor allem Fachpersonal aus den Bereichen Mechanik, Mechatronik, Ingenieurwesen und Maschinenbau, um unsere Expertise sukzessive auszubauen“, erklärt Müller.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Lincoln Electric’s Zeman einen so renommierten und starken Partner für Spielberg gefunden haben. Dazu kommt eine hohe Nachfrage aus dem Markt nach den verbleibenden Flächen. Unser Ziel ist es, ein erfolgreiches Gewerbezentrum in Spielberg zu entwickeln – mit Zeman ist hier der erste wichtige Schritt getan. Das Potential hier ist riesig, die Anbindung an die Autobahn sowie die Verfügbarkeit von Arbeitskräften in der Gegend bietet eine ideale Ausgangssituation für Produktionsunternehmen“, so Alois Meir, Geschäftsführer der Meir Firmengruppe.

Über Lincoln Electric

Lincoln Electric ist weltweit führend in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung fortschrittlicher Lichtbogenschweißlösungen, automatisierter Füge-, Montage- und Schneidsysteme, Plasma- und Autogen-Schneidanlagen und hat eine führende globale Position bei Hartlöten und Lötlegierungen.

Lincoln ist als Schweißexperte™ für seine führende Materialwissenschaft, Softwareentwicklung, Automatisierungstechnik und Anwendungsexpertise anerkannt, die die Fertigungskapazitäten der Kunden verbessern, um ihnen beim Aufbau einer besseren Welt zu helfen. Mit Hauptsitz in Cleveland (OH) verfügt Lincoln Electric über 71 Produktionsstandorte in 20 Ländern und ein weltweites Netz von Distributoren und Verkaufsbüros, die Kunden in über 160 Ländern bedienen. Weitere Informationen über Lincoln Electric und seine Produkte und Dienstleistungen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.lincolnelectric.com

Über Meir Logistics

Die Meir Firmengruppe ist ein in dritter Generation familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Wels. Das Kerngeschäft besteht aus der Entwicklung und langfristigen Vermietung von Gewerbeimmobilien.

Zum Portfolio zählen etwa das ehemalige „Quelle“-Logistikzentrum in Linz sowie Logistikzentren für viele namhafte Unternehmen. Zur Gruppe gehören auch das Cesta Grand Hotel in Bad Gastein und die Neufeldner Biobrauerei.

Rückfragen & Kontakt:

BSH advisors

Dr. Sabine Schnabel

presse @ bsh-advisors.com

+43 1 99 69 912