Wirtschaftsagentur Wien und Climate Lab – gemeinsam für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

Das Climate Lab in der Spittelau hat mit der Wirtschaftsagentur Wien eine erfahrene Gründungspartnerin an Bord geholt.

Wien (OTS) - Das Climate Lab zielt seit seiner Gründung im September 2022 darauf ab, durch innovative Kooperationen und Allianzen die österreichischen Klimaneutralitätsziele und die Ziele der österreichischen Kreislaufwirtschaftsstrategie so schnell wie möglich zu erreichen. Auch für Unternehmen rücken Klimaschutz und Nachhaltigkeit verstärkt in den Fokus. Umso bedeutender und erfreulicher ist, dass das Climate Lab nun die Wirtschaftsagentur Wien als Gründungspartnerin an Bord holen konnte.

“Wir freuen uns sehr, die Wirtschaftsagentur Wien in der Climate Community zu begrüßen. Gemeinsam werden wir im Climate Lab an klimaneutralen Lösungen arbeiten und so auch Wien´s Weg auf dem Klimafahrplan unterstützen“, zeigt sich Gebhard Ottacher, Geschäftsführer des Climate Lab, erfreut.

Die Wirtschaftsagentur Wien wird zusammen mit dem Climate Lab ambitionierte Leuchtturmprojekte vorantreiben und vorrangig kleine und mittelständische Unternehmen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität begleiten.

„Als Standortagentur der Stadt sehen wir uns in der Verantwortung, die Wiener Unternehmer:innen dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsprozesse nachhaltiger zu gestalten und Entwicklungen zur Reduktion von CO2-Emissionen voranzutreiben“, so Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien. “Wien hat in Sachen Klimaschutz und Klimaneutralität eine Vorbildfunktion für Österreich und Europa. Innovative Lösungen der Wiener Betriebe leisten nicht nur einen positiven Beitrag zum Klimaschutz, sondern sind auch ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für den Wirtschaftsstandort.“

Durch die Kooperation kann die Wirtschaftsagentur Wien bei der zukünftigen Neuausrichtung ihres Förderportfolios in Richtung Klimaneutralität auf die Erfahrungen der Climate Lab Community zurückgreifen. Hier geht es vor allem um die zielgerichtete Ausgestaltung von Förderungen, die Projekte zur Erreichung der CO2-Neutralität unterstützen.

Greifbar für alle Interessierten wird die Partnerschaft am 6. Juni, wenn der von der Wirtschaftsagentur Wien organisierte Smart City SuMMit im Climate Lab in der Spittelau stattfindet. Hier wird die Frage behandelt, was Städte tun müssen, um für kommende Generationen lebenswert zu bleiben und was stadtnahe Organisationen dazu beitragen können. Der Smart City SuMMit ist Teil des internationalen Startup-Festivals ViennaUP’23.

Die Climate-Lab-Community umfasst die Gründungspartner Klima- und Energiefonds, Wien Energie, EIT Climate-KIC, Impact Hub, die Wiener Linien, die weiteren Industriepartner Atos, Siemens Energy, Lafarge, voestalpine HPM, Rhomberg, mehr als 20 Ökosystempartner sowie über 100 Climate-Lab-Members.

Smart City SuMMit

Datum: 06.06.2023, 09:00 - 18:00 Uhr

Ort: Climate Lab

Spittelauer Lände 45, 1090 Wien, Österreich

Url: https://wirtschaftsagentur.at/veranstaltungen/smart-city-summit-2023-1584/

Rückfragen & Kontakt:

Markus Palzer-Khomenko: +43 664 364 77 53; markus.palzer-khomenko @ climatelab.at



Uschi Kainz; +43 699 1408 6583; kainz @ wirtschaftsagentur.at