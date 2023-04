VRG setzt auf Qualität am Zinshausmarkt

Wien (OTS) - Die Vienna Real Estate Group (VRG) zieht eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 und das erste Quartal 2023. Insgesamt wurden im letzten Jahr 12 Liegenschaften in Wien erworben, darunter mehrere Zinshäuser, und weitere Projekte befinden sich in der Verhandlungsphase. Obwohl der Verkauf von Investmentimmobilien weiterhin funktioniert, dauern die Abwicklungsprozesse aufgrund der eingehenden Prüfung länger als in der Vergangenheit.

Bedingt durch die neuen Kreditvergaberichtlinien hat sich der Liegenschaftsankauf in den letzten Monaten verändert. Banken und Kreditinstitute haben höhere Auflagen und wollen mehr Eigenkapital. “Wir haben hier im letzten Jahr jedoch sehr gute Erfahrungen gemacht, denn mit unserem Fokus auf Wertbeständigkeit und unseren starken Rücklagen, konnten wir überzeugen und 12 Projekte verwirklichen. Zinshäuser sind ideal für den Werterhalt von Vermögen und haben sich als langfristige, krisensichere Anlage bewährt", erklärt Immobilienexperte Patrick Rezazadeh.

In Wien gibt es eine begrenzte Anzahl von Zinshäusern aus der Gründerzeit, nämlich knapp 14.000, und diese Zahl nimmt kontinuierlich ab. Aufgrund ihrer historischen Bedeutung für die Stadt Wien sind Zinshäuser äußerst wertvoll und werden oft als ein bedeutender Teil der Stadtgeschichte angesehen. Dies macht sie zu begehrten Anlageobjekten für Investoren. “Wir beobachten momentan eine gewisse Marktbereinigung. Jene Immobilienanbieter, die auf schnelle Gewinne und Wertzuwächse gesetzt haben, können momentan mit ihren Projekten nicht mehr überzeugen. Wir sehen dies jedoch als Ansporn, unseren Fokus weiterhin auf eine hohe Qualität bei der Projektumsetzung beizubehalten, denn diese setzt sich auch unter schweren Bedingungen durch! Gerade in Wien gibt es ein enormes Entwicklungspotential in wertbeständigen Zinshäusern, die vor allem langfristig bestehen werden”, meint Patrick Rezazadeh, Geschäftsführender Gesellschafter der VRG Immobilien.

Bei einer Projektrealisierung stehen die Entwickler aktuell vor großen Herausforderungen: erhöhte Baukosten, Inflation und veränderte Kreditvergaberichtlinien, müssen in Einklang gebracht werden, um weiterhin profitabel umsetzen zu können. "Bei der Projektentwicklung müssen Entwickler nun den angestrebten Marktwert, die Baukosten, Inflation und Zinsen in Einklang bringen, um in diesen Zeiten profitabel zu sein - Hier haben Experten mit langjähriger Erfahrung mehr Erfolgschancen, denn hierbei ist eine fundierte Expertise gefragt. Wir setzen grundsätzlich auf Liegenschaften mit Potenzial und auf eine hochwertige Revitalisierung, denn so ist eine wertsteigende Anlage garantiert“, resümiert Rezazadeh den Erfolg und die Strategie der VRG.

Die Vienna Real Estate Group (VRG) steht für den Ankauf, die Revitalisierung und die Entwicklung von Immobilien in Österreich und setzt den Fokus dabei auf die stilvolle Weiterentwicklung charakteristischer Einzelobjekte. Ziel ist ein wertschaffendes und langfristiges Bestehen der Objekte. Jedes Projekt wird neu bewertet, individuell gestaltet und voll ausgeschöpft. Seit der Gründung 2017 hat die VRG knapp 80 Immobilien und über 95.000 Quadratmeter entwickelbare Gesamtnutzfläche revitalisiert.

Rückfragen & Kontakt:

VRG Immobilien GmbH

Herrengasse 1-3/4. Stock, 1010 Wien



Fan-Lin Candotti

fc @ vrg.co.at

+43 676 671 24 07

www.vrg.co.at