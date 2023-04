#Gesundheitspsychologie Jetzt!

Fokus auf Gesundheitspsychologische Kompetenzen

Wien (OTS) - Am Freitag, den 21.April 2023 gewährt die Gesundheitspsychologie wertvolle Einblicke in ihre tägliche Arbeit: Der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) und die Gesellschaft kritischer Psychologen und Psychologinnen (GkPP) laden ab 9 Uhr, zu einer Enquete "#Gesundheitspsychologie Jetzt!" in die Wiener Urania ein.

Die Kompetenz der Gesundheitspsychologie in der Gesundheitsförderung

Im Rahmen der Gesundheitsversorgung gewinnen Prävention und Gesundheitsförderung an immer größerer Bedeutung. Gesundheitspsychologische Kompetenzen in Beratung und Behandlung sind wertvolle Beiträge für ein flächendeckendes Versorgungsangebot, da die Gesundheitspsychologie maßgeblich an der Förderung und Erhaltung der Gesundheit beteiligt ist.

Im Fokus des ganztägigen Programms stehen Vorträge und Diskussionen renommierter ExpertInnen wie Prof. Dr. Gerd Gigerenzer, A.o. Univ.-Prof. Dr. Anton-Rupert Laireiter und Mag.a Andrea Birbaumer. Es werden theoretische und praktische Herangehensweisen der Gesundheitspsychologie näher beleuchtet sowie Zukunftsaussichten entwickelt.

