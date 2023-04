Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „Der Frühling kann mich mal“ in Laxenburg bis „Turbo Thilda“ in Walpersdorf

St.Pölten (OTS) - Im Rahmen des „Laxenburger Jazzfrühlings“ präsentiert der Kulturverein Alt-Laxenburg morgen, Mittwoch, 12. April, ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal Laxenburg „Der Frühling kann mich mal“, ein Konzert, in dem Iris T. gemeinsam mit Hans Zinkl in Form eigener deutscher Texte zu bekannten Jazz-Melodien der Frage nachgeht, ob Jazz lustig sein darf. Nähere Informationen beim Kulturverein Alt-Laxenburg unter 02236/73192, e-mail altlaxenburg @ aon.at und www.altlaxenburg.at; Karten unter https://shop.eventjet.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 12. April, sorgen Los Gitanos mit Rumba, Cha Cha, Samba und „Musica con fuego“ für Summer-Feeling auf der Bühne des Theaters am Steg in Baden. Am Donnerstag, 13. April, folgt hier als nächstes „Jazz Café Project“ ein Auftritt von Jive for Five mit Blues, Boogie, Jive und mehr; Eintritt: freie Spende. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; nähere Informationen bzw. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Haus der Kunst in Baden wiederum spielt Johannes Maria Bogner am Cembalo am Mittwoch, 12. April, unter dem Titel „Tod und Auferstehung“ Werke um das Thema Tod, Trauer und Auferstehung von Johann Sebastian Bach, allen voran die Chromatische Fantasie und Fuge in d-moll BWV 903. Am Donnerstag, 13. April, folgt das Gesprächskonzert „Kurtág meets Bach“, bei dem Helga Dolkowski und Christine Krammer mit Musikbeispielen das Klavierwerk von György Kurtág und die musikalische Verbindung seiner Werke zu Johann Sebastian Bach und dessen Umfeld erläutern. Ein weiteres Gesprächskonzert, „Faszination Lied“ am Dienstag, 18. April, findet als Benefizveranstaltung für die Ukraine statt. Der Bariton Martin Vácha stellt dabei, begleitet von Nina Violetta Aichner am Klavier, zehn Schätze aus der Welt des Kunstliedes vor. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten steht am Donnerstag, 13. April, ein Doppel-Konzert zwischen Indie, Folk und Pop von Oskar Haag und Sophia Blenda auf dem Programm. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Donnerstag, 13. April, präsentieren auch die Mundart-Lyrikerin Eva Lugbauer und das Ensemble zoat, Anna Großberger und Viktoria Hofmarcher, ab 19.30 Uhr im Kristallsaal des Rothschildschlosses in Waidhofen an der Ybbs ihre neue CD „Faschaun, farena, fagee“. Nähere Informationen und Karten unter 07442/511-104, e-mail andrea.lengauer @ waidhofen.at und www.waidhofen.at.

Am Freitag, 14. April, eröffnet das Haus der Regionen in Krems/Stein die Saison mit einem Konzert des Volksmusik-Urgesteins Ernst Spirk, der gemeinsam mit dem Rot-Gold-Trio eigene Kompositionen zu Gehör bringt. Am Konzertabend präsentiert Edgar Niemeczek zudem das von der Volkskultur Niederösterreich herausgegebene Buch „musikErleben 8:

Ernst Spirk. Ein Leben mit Volksmusik als Weg und Ziel“. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/85015, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Im Alten Depot in Mistelbach stellt das Quartett Großmütterchen Hatz, inspiriert von der deutschen Tänzerin und Choreographin Pina Bausch, am Freitag, 14. April, ab 19.30 Uhr in seinem Programm „Großmütterchen Hatz tanzt“ die Freude an tanzbarer Musik in den Mittelpunkt. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Ebenfalls am Freitag, 14. April, lässt das Trio Ilse Riedler, Lorenz Raab und Ingrid Oberkanins ab 20 Uhr im Salzstadl in Krems/Stein Jazz zwischen freien Phasen, durchkomponierten Passagen und klassischen Themen hören. Nähere Informationen und Karten beim Salzstadl unter 02732/70312, e-mail office @ salzstadl.at und www.salzstadl.at bzw. beim Verein That’s Jazz unter 0680/3258318, e-mail info @ thatsjazz.at und www.thatsjazz.at.

Im Theater Forum Schwechat steht am Freitag, 14. April, ab 9 und 10.30 Uhr mit „Nachtmusik & Zauberflöte“ ein humorvolles Konzert mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart zum Mitsingen und Mittanzen für Kinder ab fünf Jahren von und mit Marko Simsa auf dem Spielplan. Nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

„Zu Besuch bei Beethoven“ im Beethovenhaus Baden ist diesmal, am Freitag, 14. April, ab 19 Uhr die Pianistin Karin Wagner, die nicht nur mit Johannes Leopold Mayer über Beethovens Musik spricht, sondern sie auch am Hammerklavier zum Klingen bringt. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Stadttheater der Bühne Baden hingegen widmen sich Maya Boog, Reinwald Kranner und das Orchester der Bühne Baden unter Michael Zehetner am Freitag, 14., und Samstag, 15. April, jeweils ab 19.30 Uhr im Cross-over-Konzert „Les Chansons françaises“ mit alten und neuen Hits von Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Céline Dion, Serge Gainsbourg, Edith Piaf, Charles Trenet u. a. dem französischen Chanson. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

„Das Leben ist ein Traum“ heißt es am Samstag, 15. April, ab 18 Uhr in der Kulturfabrik Hainburg, wo The Erlkings (Bryan Benner, Ivan Turkalj, Simon Teurezbacher und Thomas Toppler) neben Liedern von Franz Schubert und Robert Schumann auch ausgewählte Lieder von Joseph Haydn erklingen lassen. Nähere Informationen und Karten unter 0664/73616493, e-mail hainburger @ haydngesellschaft.at und https://haydngesellschaft.at.

„Siegfried auf Abwegen" nennt sich das Eröffnungskonzert des diesjährigen „Klassik.Klangs“ in Berndorf, bei dem Andreas Schager, Lidia Baich, Daniela Fally u. a. am Samstag, 15. April, ab 19.30 Uhr im Stadttheater Berndorf den Richard-Wagner-Titelhelden durch verschiedene Länder und Musikstile von Wolfgang Amadeus Mozart über die Operette bis zu Leonard Bernstein begleiten. Es spielt die Beethoven Philharmonie Baden unter Thomas Rösner. Nähere Informationen und Karten bei den Bühnen Berndorf unter 02672/82253-43, e-mail office @ buehnen-berndorf.at und www.buehnen-berndorf.at.

Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, Sergei Prokofjew, Frédéric Chopin, Robert Schumann und Franz Liszt umfasst ein Klavierkonzert von Martin Ivanov am Samstag, 15. April, ab 19.30 Uhr im Kolomanisaal von Stift Melk. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

„From the Circus to the Cemetery“ führt ein Konzert von Martyn Jaques und seinen Tiger Lillies am Samstag, 15. April, ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Martin Breinschmid und The Prisoners of Swing featuring Carole Alston geben am Samstag, 15. April, ab 19.30 Uhr im Kammgarnsaal Möllersdorf ein Jazzkonzert. Nähere Informationen und Karten beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail tickets @ traiskirchen.gv.at.

Zugunsten von „Friends for Nepal“ wird am Samstag, 15. April, ab 19 Uhr im Mistelbacher Stadtsaal zu einem Benefizkonzert mit vielen Künstlerinnen und Künstlern aus dem Weinviertel und darüber hinaus geladen. Mit dabei sind u. a. Karin Leitner, Sayoko Akimoto, Carmen Cristina, Petra Mallin und Elizabeth Sarsam. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Mistelbach unter 02572/2515-2130 und e-mail buergerservice @ mistelbach.at bzw. www.ticketjet.at.

Ebenfalls am Samstag, 15. April, spielt die Musikkapelle Langau bei ihrem mittlerweile 40. Frühjahrskonzert in der Freizeithalle Langau u. a. Musik aus „Pirates of the Caribbean“, „The Light Stone“ und ein Wolfgang-Ambros-Medley. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0676/7294999 und https://mk-langau.jimdofree.com.

In der „babü” in Wolkersdorf entführt die Pianistin und Sängerin Miriam Luna am Samstag, 15. April, ab 20.30 Uhr in „Spain Meets Brasil“ in die Welt der spanisch-brasilianischen Klassiker, ergänzt um Eigenkompositionen zwischen Latin Jazz und spanischen Rhythmen. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

„Turbo Thilda – Heldin im Schlummerland“ nennt sich ein inszeniertes Konzert für Familien mit Kindern ab drei Jahren mit Esther Planton und dem Duo Minerva (Damian Keller und Johanna Gossner) am Samstag, 15. April, ab 15 Uhr im Haydn-Geburtshaus in Rohrau. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

In der Galerie am Lieglweg in Neulengbach spielen Johnny Bertl, Andi Steirer, Vasile Marian und Momir Marijokovic am Sonntag, 16. April, ab 17 Uhr unter dem Motto „Hands on World" Weltmusik. Nähere Informationen unter 0676/4134647, e-mail ursula.fischer @ galerieamlieglweg.at und www.galerieamlieglweg.at.

In der Pfarrkirche Höflein bringt der Chor Cantus Carnuntum unter Dirigent Antonio Losa am Sonntag, 16. April, ab 10 Uhr Franz Schuberts Messe Nr. 2 in G-Dur zur Aufführung. Nähere Informationen unter 0664/9731380 und www.kultur-bruck.at.

Schließlich ist „Turbo Thilda – Heldin im Schlummerland“ am Sonntag, 16. April, ab 15 Uhr ein weiteres Mal im Festsaal von Schloss Walpersdorf zu sehen und hören. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail tickets @ schlosskonzerte-walpersdorf.at und www.schlosskonzerte-walpersdorf.at.

