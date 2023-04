„Radio und Widerstandskulturen“ im Bezirksmuseum 20

Wien (OTS/RK) - Bis Donnerstag, 25. Mai, gibt es im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) eine Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Das Recht auf Radio 1923 – 2023“ zu sehen. Mit Bildern, Texten und Objekten beleuchtet die Schau die Radio-Geschichte und weist das Publikum auf die Jubiläen „100 Jahre Radio in Österreich“ und „25 Jahre Freies Radio in Wien“ hin. Flankiert wird die Ausstellung mit einem Vortrag von Gerhard Kettler (Reporter/Aktivist): Am Donnerstag, 13. April, setzt sich der Referent mit dem Schwerpunkt „Freies Radio und Wiener Widerstandskulturen“ auseinander. Die Veranstaltung startet um 17.00 Uhr und dauert bis 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das ehrenamtlich tätige Museumsteam (Leitung: Richard Felsleitner) finanziert mit Spenden der Besucher*innen künftige Aktivitäten. Nähere Informationen: Telefon 330 50 68 (Anrufbeantworter) und E-Mail bm1200@bezirksmuseum.at.

Gerhard Kettler macht in seinem Vortrag auf die Begleitung von diversen Protest-Bewegungen durch den seit 1998 aktiven Wiener Sender „ORANGE 94.0 – Das Freie Radio Wien“ aufmerksam. Margit Wolfsberger ist Kuratorin der Sonder-Ausstellung. „ORANGE 94.0“ präsentiert diese Schau in Zusammenarbeit mit dem Bezirksmuseum Brigittenau. Kostenlos zu besichtigen ist der Rückblick auf die heimische Radio-Historie jeden Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr). Sperre: Schulfreie Tage und Feiertage. Zuschriften an „ORANGE 94.0“ per E-Mail: pr@o94.at.

