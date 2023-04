Jedes Los gewinnt – und zwar freien Eintritt ins Technische Museum Wien

Gratis Eintritt und kostenlose Führungen mit jedem Lotterienprodukt

Wien (OTS) - Im Rahmen der Partnerschaft zwischen den Österreichischen Lotterien und dem Technischen Museum Wien gilt am Freitag, 14. April 2023, jedes Lotterienprodukt – ob Lotto, Toto- oder EuroMillionen-Quittung, aber auch Brief- oder Rubbellos – als Eintrittskarte ins Museum. Die Quittung oder das Los muss nicht aus der aktuellen Runde oder Los-Serie sein.

Außerdem können BesucherInnen an kostenlosen Hochspannungsvorführungen und Führungen durch die aktuelle Sonderausstellung „BioInspiration – Die Natur als Vorbild“ teilnehmen und so nicht nur in die Faszination Elektrizität hautnah erleben, sondern auch in die spannende Welt der bionischen Innovationen eintauchen.

Zusätzlich werden auch kostenlose Vermittlungsprogramme für das Lernhaus des Roten Kreuzes und die Initiative Context abgehalten.

Mehr Informationen unter: https://www.technischesmuseum.at/event/lotterien_tag

