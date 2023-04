Saisonstart bei BRANDNER Schiffahrt in der Wachau

Ab 15. April heißt es wieder „Volle Kraft voraus“

Wachau (OTS) - Die rot-weiß-rote Flagge der MS Austria ist gehisst, ihre goldgelbe Krone poliert. Die Königin der Wachau und ihre Crew sind bereit, alle Gäste zum “Genuss am Fluss” willkommen zu heißen. Jetzt sind die kalten Tage in der Wachau endgültig vorbei. Die Ufer sind satt-grün, blau glitzert die Oberfläche der Donau.

Am kommenden Samstag, dem 15. April um 10:05 Uhr gibt Kapitän Herbert Reisinger für heuer erstmals das Kommando “Volle Kraft voraus”. Die Schiffsschrauben, die sich immer schneller zu drehen beginnen, sind zu hören. Man spürt die große Kraft, die das elegante Schiff dem Strom entgegensetzt. Die “Lebensfreude” – in großen Lettern auf den Bug geschrieben - bahnt sich ihren Weg stromauf und entführt zur kleinen Auszeit - fernab des gewohnten Terrains.

Wachaurundfahrt und Gaumenkitzel

Zum Beginn dieser Schifffahrtssaison befährt die MS Austria die Wachau zwischen Krems und Melk jeweils von Mittwoch bis Sonntag mit weiteren Stopps in Dürnstein, Weißenkirchen, Spitz und Emmersdorf. Abfahrt in Krems ist um 10:05 Uhr und 15:40 Uhr, Abfahrt in Melk um 13:45 Uhr. Die erste Ausfahrt der ms austria princess, dem pfiffigen Fest- und Feierschiff der BRANDNER-Flotte mit riesigem Sonnendeck und frei wählbarer Route, findet am 12. April statt. Mit an Bord heuer erstmals „Harry´s Gastrotainment“. Mit Harry Schindlegger, dem beliebten Kremser Gastronomen hat die BRANDNER Schiffahrt einen erfahrenen und professionellen Partner „im Boot“, der das Gastro-Team der BRANDNER Schiffahrt mit seinem Kulinarium unterstützen wird.

Während der Vorbeifahrt an Burgen, Schlössern und Weinterrassen des Weltkulturerbes Wachau werden an Bord der beiden strahlend weißen Schiffe regionale und liebevoll arrangierte Speisen und feine Weine serviert. Die “Weine mit dem Anker” stammen aus dem eigenen Weingut der BRANDNER Schiffahrt in Rossatz am rechten Donauufer. Mit Liebe zum Detail verbindet man Schifffahrt, Kulinarik und Wein.

Genuss am Fluss

"Genuss am Fluss“ ist seit 15 Jahren das Signature-Produkt der BRANDNER Schiffahrt. Viele Stammgäste gönnen sich und ihren Liebsten das beliebte Drei-Gang-Menü in stilvollem Ambiente während der Großen Wachaurundfahrt jedes Jahr aufs Neue , so Barbara Brandner, geschäftsführende Gesellschafterin des gleichnamigen Unternehmens.

Auch die anderen attraktiven und sinnlichen Kombi-Pakete ermöglichen kostbare Familien- und Freundezeit auf der MS Austria wie „Morgengenuss am Fluss“ (reichhaltiges Frühstück), „Marillenzeit“ (Marillenkuchen und Kaffee), „Auszeit“ (Wachauer Jause) und „Weinzeit“ (Weinverkostung) und „Familienzeit am Fluss“ (Familienkombi mit Spiel und Eis). Alle Pakete bestehen aus einer Großen oder Kleinen Wachaurundfahrt mit der MS Austria und feinen Köstlichkeiten aus der Region, liebevoll arrangiert und serviert.

NEU: „Midweek Special für Zwei“, jeweils Dienstag/Mittwoch – Für all jene, die am Wochenende arbeiten oder sich einen erfrischenden Kurzurlaub zwischendurch gönnen: Übernachtung im Hotel arte in Krems, Große Wachaurundfahrt mit dreigängigem „Genuss am Fluss“-Menü an Bord der MS Austria und Sundowner am Sonnendeck.

Am MS Austria Dixie.Sonntag spielt Wolfgang Friedrich am 16. Juli und am 13. August mit seiner New Orleans Dixieland Band während der Linienfahrten auf.

GASTFREUNDSCHAFT und REGIONalität

Familiäre Gastfreundschaft und Regionalität werden beim Wachau-Spezialisten BRANDNER Schiffahrt in ihrer 28. Schifffahrtssaison einmal mehr GROSS geschrieben und gelebt. Regionale Produzenten und Zulieferer von Gebäck, Fleisch, Säften, Eis, Bier, Kaffee etc. sind „im Boot“. An der Bar „Lebensfreude“ am beschatteten Sonnendeck gibt es italienisches Eis, Frizzante und gepflegt gezapftes regionales Bier. Der biozertifizierte Wein aus dem eigenen Weingut Brandner in Rossatz kann in der frischgrünen Lounge im Salon donau.leben oder am Sonnendeck mit Blick auf die Wachauer Weinterrassen genossen werden.

Lebensfreude auf allen Decks

Der Schriftzug Lebensfreude ziert nicht nur die Anlegestelle der BRANDNER Schiffahrt in Krems, sondern auch den Bug der MS Austria. Er soll die Besatzung am Morgen auf einen freudvollen Tag einstimmen und den Gästen beim Boarding visualisieren, was sie bei BRANDNER Schiffahrt erwarten dürfen.

