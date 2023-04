Kammermusik-Freunde am 12.4. im Bezirksmuseum 8

Auskünfte via E-Mail: fdkm.wien.schriftfuehrer@gmail.com

Wien (OTS/RK) - Das nächste Konzert der Vereinigung „Freunde der Kammermusik“ findet am Mittwoch, 12. April, statt. Der Abend beginnt um 19.00 Uhr und trägt den Titel „Frühlingsstimmen – vokal und instrumental“. Veranstaltungsort ist wie immer der Festsaal im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18). Von der „Liebesbotschaft“ und dem „Lieblingsplätzchen“ bis zu einem „Jasminenstrauch“ hat der Melodienbogen viele Facetten. Der Eintritt ist gratis. Allfällige Spenden der Zuhörer*innen sind willkommen. Mehr Informationen fordern Interessierte per E-Mail an: fdkm.wien.schriftfuehrer@gmail.com.

Vorgetragen werden Kompositionen von Brahms, Chopin, Schubert, Schumann, Prokofjew, Rachmaninoff und anderen Tonsetzern. Mit ihren musikalischen Darbietungen versetzen Kateryna Persikova (Klavier), Oleg Frolow (Klavier), Ursula Ziegelbauer (Klavier), Endre Guran (Viola) sowie Susanne Amberg-Schneeweis (Sopran) und Hiroe Imaizui (Klavier) das Publikum in Frühlingsstimmung. Im Bezirksmuseum Josefstadt gehen laufend Konzerte und sonstige Kultur-Projekte über die Bühne. Koordinatorin des bunten Veranstaltungskalenders ist die ehrenamtliche Museumsleiterin, Maria Ettl. Die Bezirkshistorikerin beantwortet Anfragen unter der Telefonnummer 403 64 15. Kontaktaufnahme mit der Direktorin via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:



(Schluss) enz





Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse