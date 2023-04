15.964 Einreichungen: Nominierungs-Ende beim Branchenaward „Steuerberater:in des Jahres 2023“

Wien (OTS) - Bereits zum neunten Mal verleiht die IFA AG gemeinsam mit der Tageszeitung „Die Presse“ und Kooperationspartner LexisNexis den begehrten Award „Steuerberater:in des Jahres“ für Spitzenleistungen österreichischer Steuerexpert:innen. Von 16. Jänner bis 2. April haben Unternehmer:innen und Freiberufler:innen mit gesamt 15.964 Nominierungen ihre Favorit:innen ins Rennen geschickt. Nun ist eine hochkarätige Jury aus Expert:innen der Immobilien-, Banken- und Finanzbranche am Zug. Sie kürt in sieben Fachkategorien die Branchenbesten. Zusätzlich werden die Sonderpreise „Lebenswerk“ und – in Kooperation mit der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer – der „Rookie of the Year“-Award vergeben. Die neun Auszeichnungen für die Bundesländer-Wertung „Allrounder regional" werden durch die Anzahl der eingelangten Votings entschieden.

Die feierliche Prämierung findet Ende Mai 2023 in den Wiener Sofiensälen statt.

„Steuerberater:innen tragen maßgeblich zu unternehmerischem Erfolg und einem starken Wirtschaftsstandort bei. Die gesamte Branche zeichnet sich durch umfassende Kompetenz, hohes Fachwissen und laufende Weiterbildung in komplexen Themenbereichen aus. Jede Nominierung ist ein Zeichen der Wertschätzung dafür. Vielen Dank an alle, die beim Voting mitgemacht haben“, so Michael Baert, Vorstand der IFA AG.

Mehr Informationen erhalten Sie unter https://steuerberateraward.ifa.at.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Als der Manager für direkte Immobilieninvestments ermöglicht die IFA AG vorwiegend privaten, aber auch institutionellen Investor:innen seit mehr als 4 Jahrzehnten, in Immobilien zu investieren. Die IFA AG ist mit bislang rund 500 realisierten Projekten der größte Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich und verwaltet über 2,6 Milliarden Euro für mehr als 7.800 Investor:innen. Der Projekthorizont reicht von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten (Bauherrenmodellen) über exklusive Prime-Investments (in Immobilien mit historischer Architektur bis hin zu Quartiersentwicklungen) bis zu Anleiheemissionen für nachhaltige mittel-, kurz- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. Die IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland mit über 140 Jahren Erfahrung und einem realisierten Projektvolumen von über 7 Milliarden Euro. Als Teil der Gruppe wird die komplette Immobilien-Wertschöpfungskette abgedeckt. www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Janika Hidegh

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 676 346 807 2

E-Mail: j.hidegh @ eup.at