Universität für angewandte Kunst Wien: ROUGH TRANSLATION – Wer übersetzt was wie für wen?

Dreitägige Konferenz des Instituts für Sprachkunst und der Abteilung Transkulturelle Studien zu Fragen der Übersetzung

Wien (OTS) - Vom 14. bis zum 16. April 2023 findet an der Universität für angewandte Kunst Wien die Konferenz ROUGH TRANSLATION statt. Dabei gehen auf Einladung des Instituts für Sprachkunst und der Abteilung Transkulturellen Studien Autor:innen, Künstler:innen und Aktivist:innen der Frage nach: Wer übersetzt was wie für wen?

Sprache drückt Machtverhältnisse aus. Deshalb sind viele Tätigkeiten des Übersetzens keine harmlosen Vorgänge, sondern sie beinhalten Kämpfe, Spannungen, Missverständnisse. Übersetzen kann aber auch ein neues Verständnis ermöglichen, am Ideal einer solidarischen Praxis mitarbeiten, die Teilhabe an Debatten ermöglichen und zur Gestaltung einer Welt der Mehrsprachigkeit einladen.

Zur Eröffnung am Freitag, 14. 4. 2023, um 18 Uhr spricht die mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnete Dichterin und Übersetzerin Uljana Wolf über das Machtgefälle zwischen verschiedenen Sprachen und die Konflikte, die sich in der Bedeutungsgeschichte von Worten zeigen. Den Freitagabend gestaltet Kristina Pia Hofer. Die vielseitige Punkmusikerin präsentiert ihr Soloprojekt the boiler.

Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit einem künstlerischen Warm-Up von mirabella paidamwoyo* dziruni. Zuletzt war von mirabella paidamwoyo* dziruni crying through my white mother’s tears bei imagetanz zu sehen. Anschließend werden parallel drei verschiedenen Workshops angeboten. (1) Zu der feministischen Autorin Monique Wittig und den aktivistischen und politischen Übersetzungen ihres Werks. (2) Zur Rolle der Mündlichkeit in der Praxis des kollektiven Übersetzens von Gedichten. (3) Zu VOICEWORK, Stimmenverleih zwischen Dubbing, Passing, Code Switching. Ab 20 Uhr nimmt die Grand Dame der queeren Comedy-Szene Denice Bourbon in PRUDE - Lost and Found in Translation das Publikum mit auf eine Reise durch ihren Teil der Geschichte der Wiener Kunst-und Party-Szene.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Panel, moderiert von Volkstheater-Dramaturg Matthias Seier: Unter dem Titel TRANSLATING SPACE erörtern die Architektin Gabu Heindl, die Theatermacherin und Performerin Edit Kaldor und der bildende Künstler und Aktivist Raul Walch Fragen der Übersetzung einer gemeinschafltichen Lebenspraxis in konkrete Räume, sowohl in stadtplanerischer, als auch in aktivistischer Hinsicht. Danach wird die Übersetzerin und Autorin Cécile Wajsbrot die abschließende Keynote der Konferenz halten: PASSING. Was bedeutet der historische Kontext eines Werkes für seine Übersetzung?

ROUGH TRANSLATION findet im Auditorium der Universität für angewandte Kunst Wien, Vordere Zollamtsstraße 7, statt. Der Eintritt zur Konferenz ist frei. Keine Voranmeldung nötig. Nähere Infos unter: https://roughtranslation.uni-ak.ac.at. Die Konferenz wird gefördert durch INTRA.

Mit: Antonia Baehr, Denice Bourbon, Irina Bondas, Nanna Heidenreich, Gabu Heindl, Daniel Hendrickson, Kristina Pia Hofer, Kerstin Honeit, Emil Huppenkothen, Edit Kaldor, Olga Grjasnowa, Theresia Prammer, Valerie Prinz, Monika Rinck, Matthias Seier, Gerhild Steinbuch, Raul Walch, Cécile Wajsbrot, Uljana Wolf.

Details zum Programm und Ablauf in deutscher Sprache finden Sie hier: https://rb.gy/qwucce

