Sido zündete Ostern ein Rappfeuerwerk in Ischgl

Ischgl (OTS) - Am Ostersonntag bescherte Sido beim Top of the Mountain Easter Concert in Ischgl über 20.000 begeisterten Konzert-Besuchern „Bilder im Kopf“ und sorgte für eindrucksvolle Ostern im Schnee. Nächstes Konzert-Highlight: Das Saisonfinale mit Eros Ramazzotti am 30. April. Ischgls Pisten sind bis zum 1. Mai geöffnet.



Am 9. April feierten über 20.000 begeisterte Wintersportler in Ischgl ihr ganz besonderes Ostergeschenk: Sonne, Schnee und mit Sido eine Deutschrap-Ikone beim Top of the Mountain Easter Concert auf der Ischgler Idalp. Auf 2.320 Höhenmetern mitten auf den Pisten der weißen Silvretta Arena zelebrierte der Rapper sein Ischgl Debüt mit bekannten Hits wie „Bilder im Kopf“, „Augen auf“ oder „Schöner Tag“. Damit nicht genug: Ischgl-Besucher können sich im „Spring Blanc“ noch bis zum Saisonende am 1. Mai auf ein buntes Programm voller Kulinarik und Musik sowie zahlreiche garantiert weiße Abfahrten freuen. Denn: Dank der besonderen Höhenlage mit 90 Prozent der grenzübergreifenden Silvretta Arena auf über 2.000 Metern, gibt es die Schneegarantie in Ischgl inklusive. Nächstes Konzert-Highlight: Das Top of the Mountain Closing Concert mit Eros Ramazzotti am 30. April.

Spring Blanc – Skifun bis Anfang Mai

Egal ob leidenschaftlicher Skifahrer, Sonnenanbeter, Gourmet oder Musikliebhaber - die Eventreihe „Spring Blanc“ liefert genussreiche Gründe, den Frühling auf Ischgls Pisten zu genießen. Auf dem Programm: Stimmungsvolle Momente mit Live-Auftritten internationaler Stars wie Gotthard beim Frühlings Schneefest auf der Alp Trida (23. April 2023) oder Eros Ramazotti beim legendären Top of the Mountain Closing Concert (30. April 2023). Veranstaltungshighlights wie sun.downer, grenzenlos.kulinarisch am Flimjoch und dine.around durch Ischgls Gourmetrestaurants runden das Angebot ab. Frühlingshafte Temperaturen, Sonne und perfekte Abfahrten auf den Pisten, im Powder oder Firn inklusive. Alle Infos hier.

Terminkalender „Spring Blanc“



10.04. - 01.05.2023 - dine.around: Ischgler Haubenlokale bieten kulinarische Spezial-Arrangements wie Käse und Wein-Degustationen, Themen-Menüs oder Gourmetsafaris an.

- dine.around: Ischgler Haubenlokale bieten kulinarische Spezial-Arrangements wie Käse und Wein-Degustationen, Themen-Menüs oder Gourmetsafaris an. 14.04.2023 - sun.downer: Sonnenuntergang mit Lounge-Feeling und Cocktails am Pardatschgrat auf 2.624 Metern Höhe.

- sun.downer: Sonnenuntergang mit Lounge-Feeling und Cocktails am Pardatschgrat auf 2.624 Metern Höhe. 16.04.2023 - grenzenlos.kulinarisch: Gipfeltreff am Flimjoch mit internationalem Foodtruck und regionaler Musik aus Ischgl und Samnaun

- grenzenlos.kulinarisch: Gipfeltreff am Flimjoch mit internationalem Foodtruck und regionaler Musik aus Ischgl und Samnaun 16.04. - 18.04.2023 - 23. Sternecup der Köche auf der Idalp

- 23. Sternecup der Köche auf der Idalp 19.04. - 20.04.2023 - 12. Ski-WM der Gastronomie auf der Idalp

- 12. Ski-WM der Gastronomie auf der Idalp 21.04.2023 - sun.downer: Sonnenuntergang mit Lounge-Feeling und Cocktails am Pardatschgrat auf 2.624 Metern Höhe.

- sun.downer: Sonnenuntergang mit Lounge-Feeling und Cocktails am Pardatschgrat auf 2.624 Metern Höhe. 23.04.2023 - Frühlings-Schneefest auf der Alp Trida mit Gotthard

- Frühlings-Schneefest auf der Alp Trida mit Gotthard 30.04.2023 - Top of the Mountain Closing Concert auf der Idalp mit Eros Ramazzotti

Weitere Informationen unter www.ischgl.com.



