FA-Oberlechner ad Überstunden/Statistik Austria: Das ist Betrug an Arbeitnehmern!

Entlohnung der geleisteten Arbeit ist nicht diskutierbar

Wien (OTS) - "Dass in Zeiten der Teuerung schwer arbeitende Menschen derart um ihren Verdienst gebracht werden, gleicht einem Betrug an Arbeitnehmern", stellt der geschäftsführende Obmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer Wien und FPÖ-Arbeitnehmersprecher Michael Oberlechner fest. Insgesamt wurden im letzten Jahr laut Statistik Austria 47 Millionen Mehr- und Überstunden nicht an die Arbeitnehmer ausbezahlt, was einem Verdienstentgang von 1,2 Milliarden Euro entspricht.

Für Oberlechner ist ein derartiges Vorgehen der Betriebe nicht zu tolerieren. Die Politik, insbesondere die ÖVP ist gefordert, die Handels- und die Wirtschaftskammer zur Rechenschaft zu ziehen. "Bundeskanzler Nehammer sowie Wirtschaftsminister Kocher müssen umgehend handeln", fordert Oberlechner der betont, dass es insbesondere in Zeiten der Teuerung nicht zu verstehen sei, dass Arbeitnehmer noch mehr ausgenommen werden würden. "Hackeln muss sich wieder lohnen! Viele Arbeitnehmer wissen nicht, wie sie sich das Leben leisten sollen und Nehammers Wirtschaftsbonzen profitieren auch noch davon." (Schluss)

