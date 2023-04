Saisonstart auf der „GARTEN TULLN“

LH Mikl-Leitner: Europas erste rein ökologische Gartenschau ab sofort täglich bis 26. Oktober geöffnet

St. Pölten (OTS/NLK) - Bei wechselhaft kühlem Wetter öffnete „DIE GARTEN TULLN“ am gestrigen Samstag zum 16. Mal ihre Gartentore. Als erste Besucherfamilie der neuen Gartensaison kam Familie Kraus aus Tulln an der Donau bereits am frühen Vormittag in die „Natur im Garten“-Erlebniswelt.

„Die einmalige Erfolgsgeschichte der ,GARTEN TULLN‘ findet auch im Jahr 2023 ihre konsequente Fortsetzung. Schon am Eröffnungstag ließen es sich mehrere hundert Besucherinnen und Besucher nicht nehmen, dem Top-Ausflugsziel einen Besuch abzustatten und Neues über das ökologische Gärtnern zu lernen und zu entdecken“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur Eröffnung der Landesgartenschau.

Ein völlig neues Gartenerlebnis zeigt der Schaugarten „Holz im Garten“ des Fachverbandes der Holzindustrie. Der natürliche und nachhaltige Werkstoff Holz hat im Außenbereich viel an klimafreundlichen Lösungen zu bieten. Der Rohstoff bietet zahlreiche Möglichkeiten für die Gestaltung von modernen Terrassen und Fassaden auf horizontaler und vertikaler Ebene. Die Neugestaltung eines 120 Quadratmeter großen „Präriebeetes“ im Kletterpflanzengarten zeigt Beispiele für die Anpassung eines Gartens an den Klimawandel, eine Erweiterung des Digitalisierungsgartens „Erdenreiche“ präsentiert neue Möglichkeiten der Digitalisierung in Gärten. Eine Umgestaltung erfuhr auch der „Garten der Generationen“ der NÖ-Landarbeiterkammer.

„Unsere Gärtnerinnen und Gärtner haben keine Mühen gescheut, in unseren 70 Schaugärten ein Gartenerlebnis der Extraklasse sicherzustellen und neueste Erkenntnisse, Ideen und Anregungen für die eigene Wohlfühloase zu vermitteln“, betont Franz Gruber, Geschäftsführer der „GARTEN TULLN“.

Von 8. April bis 26. Oktober 2023 hat „DIE GARTEN TULLN“ täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Auf www.diegartentulln.at finden Besucherinnen und Besucher jeweils aktuelle Nachrichten zu Aktionen, Veranstaltungen und Neuigkeiten über die „Natur im Garten“ Erlebniswelt, ebenso auf eigenen Facebook- und Instagram-Accounts.

Ein Tipp für Mutter- und Vatertag: Erholung und Entspannung im Grünen bietet die Saisonkarte der „GARTEN TULLN“, die im Webshop erhältlich ist.

