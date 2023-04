Berlakovich: 8. April internationaler Roma-Gedenktag wichtig für Gedenkkultur

Antiziganismus und Diskriminierung von Rom*nja dürfen in Europa keinen Platz haben

Wien (OTS) - Seit 1990 dient der 8. April als internationaler Roma-Gedenktag der Erinnerung an die Opfer antiziganistischer Gewalt.

"Antiziganismus und Diskriminierung von Rom*nja dürfen in Europa keinen Platz haben. Gerade der Volksgruppe der Roma ist im Nationalsozialismus Schlimmes passiert“, so ÖVP-Volksgruppensprecher Nikolaus Berlakovich.

Wichtige Initiativen wurden seither umgesetzt: 1993 erfolgte die Anerkennung der Volksgruppe in Österreich und seit 1995 gibt es auch den Volksgruppenbeirat der Roma.

„Ich danke den Funktionären der Roma-Organisationen, die sich stark engagieren und wichtige und gute Projekte auf die Beine stellen“, so Berlakovich weiter.

In der letzten Zeit wurde die Volksgruppenförderung für alle österreichischen, autochthonen Volksgruppen - so auch für die Roma - verdoppelt.

Ebenso wurde ein eigener Fördertopf für Volksgruppenmedien und eine eigene Förderung für den Volksgruppennachwuchs beschlossen sowie die Roma-Strategie 2030 fortgeschrieben.

Im Parlament fand zuletzt zum zweiten Mal eine Dialogplattform autochthoner österreichischer Volksgruppen statt.

Heuer am 31. Jänner wurde ein weiterer wichtiger Beschluss gefasst: Der Nationalrat legte den 2. August als nationalen Roma-Gedenktag fest. In der Nacht von 2. auf 3. August 1944, der sogenannten "Zigeunernacht", wurden im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau mindestens rund 3.000 Roma und Sinti ermordet. Dieses Datum symbolisiert einen traurigen Höhepunkt des Holocausts an den Roma und Sinti.

„Eine würdige Gedenkkultur an die Verbrechen im Holocaust ist wichtig, damit Derartiges nie wieder passiert“, so Berlakovich abschließend.

