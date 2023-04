Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál lädt zu den „GB*Gartelwochen“ ein: „Grätzl-Expertinnen und –Experten geben kostenlose Gartel-Tipps!“

Stadt-Garteln mit Mehrwert: Baumscheiben oder „Balkonien“ bepflanzen und Artenvielfalt stärken mit den Gebietsbetreuungen Stadterneuerung (GB*)

Wien (OTS) - Der Frühling hält Einzug und die neue Gartelsaison ist eröffnet! Die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung (GB*) laden im April zu den „GB*Gartelwochen“ ein: An mehreren Terminen werden Pflanzen getauscht und Gartel-Tipps geteilt und in allen GB*-Stadtteilbüros beraten und informieren die Grünraumexpert*innen kostenlos zum Stadtgarteln sowie zur Innenhof- und Fassadenbegrünung. Alle, die keinen Balkon oder Garten haben, können dank „Garteln ums Eck“ selbst Baumscheiben und kleine Flächen im öffentlichen Raum begrünen und damit zum guten Klima in der Nachbarschaft beitragen.

„Es macht jedes Jahr große Freude zu sehen, mit wieviel Einsatz und Liebe die Wienerinnen und Wiener unsere Stadt verschönern – und sich damit für ein gutes Miteinander im Grätzl stark machen. Mit jeder blühenden Baumscheibe und jedem begrünten Fleckchen steigt die Lebensqualität für alle in der Nachbarschaft – und das eigene Grätzl wird noch lebens- und liebenswerter. Die GB*-Expertinnen und -Experten haben auch heuer wieder viele Gartel-Tipps – für den Balkon genauso wie für die Gestaltung von Baumscheiben“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Garteln ums Eck: Jetzt Baumscheibenpat*in werden!

In Wien garteln schon viele Bewohner*innen „ums Eck“ und begrünen mittlerweile rund 1.600 Baumscheiben. Möglich macht das die GB*-Initiative „Garteln ums Eck“. www.gbstern.at/garteln

Blühende Baumscheiben erfreuen nicht nur das Auge, sie bringen auch echten Mehrwert. Mit Blühpflanzen, die heimischen Insekten Nahrung bieten, wird die urbane Artenvielfalt gestärkt. Die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung (GB*) geben Tipps zur Gestaltung naturnaher Baumscheiben, damit etwa Bienen, Schmetterling und Co. einen geeigneten Lebensraum finden können. Je dichter das Netz an Lebensräumen ist, desto besser können Pflanzen und Tierarten ihre Bestände erhalten. Dazu leistet jeder Garten, jede blühende Baumscheibe einen wichtigen Beitrag.

Wie funktioniert „Garteln ums Eck“?

Einfach einen öffentlichen Straßenbaum in der Nähe der eigenen Wohnung aussuchen und Baumnummer (ersichtlich am Baum), Adresse des Standortes und Foto (vom Erdreich, das den Baum umgibt) an die nächstgelegene Gebietsbetreuung Stadterneuerung senden. Die GB* prüft, ob die Baumscheibe verfügbar ist. Wenn ja, wird eine Gestaltungsvereinbarung unterzeichnet und schon geht’s los mit dem „Garteln ums Eck“!

Alle Infos zum Stadtgarteln: www.gbstern.at/stadtgarteln

Alle GB*-Kontakte und Standorte: www.gbstern.at/kontakt.

Gartel-Information und Beratung im Frühling 2023

Die Gartelexpert*innen der GB* informieren bei einigen Veranstaltungen im Frühling persönlich und haben viele nützliche Tipps rund ums Garteln in der Stadt und zur Begrünung von Innenhof und Hausfassade parat.

Siebenbrunnenplatz, 1050 Wien | 19.4.2023 | 15-18 Uhr

Bei der GB*-Pflanzentauschbörse am Margaretner Siebenbrunnenplatz können Pflanzensamen, Kräuter, Gemüse, Blumensetzlinge und Tipps getauscht werden. Das GB*-Team informiert kostenlos zum Garteln in der Stadt.

Arne-Karlsson-Park, 1090 | 19.4.2023 | 16-18 Uhr

Am Arne-Karlsson-Park im 9. Bezirk veranstalten GB*-Team und Bezirksvorstehung eine Pflanzentauschbörse. Besucher*innen können Pflanzen, Ableger, Setzlinge und Pflanzensamen tauschen.

Franz-Haas-Platz, 1100 Wien | 21.4.2023 | 14-17 Uhr

In Simmering dreht sich am 21. April alles um Setzlinge, Ableger und Blumensamen. Am Franz-Haas-Platz werden Pflanzen getauscht, Garteltipps und Infos zu „Garteln ums Eck“ von den GB*-Expert*innen geteilt. Das Fair-Play-Team 11 ist ebenfalls dabei und stellt seine Angebote vor.

Ceija-Stojka-Platz, 1070 Wien | 21.4.,2023 | 15-18 Uhr

Alles, was die Wohnung, den Balkon, das Gartenbeet oder die Baumscheibe grüner macht, kann am 21. April in Lerchenfeld am Ceija-Stojka-Platz getauscht werden.

Frühlingserwachen in Penzing | 27.4.2023 | 17 Uhr

Bezirksvorstehung Penzing, Hütteldorfer Straße 188, 1140 Wien

Zum Start der Gartelsaison laden auch das GB*-Team im 14. Bezirk und Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner zum Gartelauftaktfest ein. Am Programm stehen Vorträge von Gärtner*innen, die Tipps zur Biodiversität und lebendigen Nachbarschaft geben und eine Pflanzentauschbörse lädt zum Teilen und Tauschen ein!

Pflanzentauschen das ganze Jahr über!

„Bring eine Pflanze, nimm eine Pflanze“ heißt es übers ganze Jahr an mehreren GB*Standorten – hier gibt’s die Möglichkeit, einfach und unkompliziert Setzlinge, Ableger, Zimmerpflanzen, Blumensamen etc. mit der Nachbarschaft zu teilen und zu tauschen. Eine kleine Maßnahme, die allen viel bringt!

Im 15. Bezirk hat Tauschen Tradition! Im GB*Stadtteilbüro in der Sechshauserstraße 23 steht ein großes Tauschregal, wo schöne und nützliche Gegenstände – auch Pflanzen – Platz finden und getauscht werden können.

MO, MI, FR 14-18 Uhr, DI 9-13 Uhr, DO 9-18 Uhr

Auch in Favoriten finden Ableger, Topfpflanzen, überzählige Pflanzensamen oder Blumenzwiebeln ein neues Zuhause. Getauscht wird via Pflanzentauschregal im GB*Stadtteilbüro in der Quellenstraße 149

MO, MI, FR 14-18 Uhr, DI 9-13 Uhr, DO 9-18 Uhr



Im bzw. vor dem GB*Stadtteilbüro am Max-Winter-Platz 23 im 2. Bezirk können Interessierte während der Öffnungszeiten Pflanzen ins Regal stellen und/oder mitnehmen.

MO, MI, FR 14-18 Uhr DI 9-13 Uhr, DO 9-18 Uhr



MO, MI, FR 14-18 Uhr DI 9-13 Uhr, DO 9-18 Uhr Auch in Atzgersdorf heißt es „Nimm eine Pflanze, bring eine Pflanze“. Das Tauschregal befindet sich im GB*Stadtteilmanagement, Scherbangasse 4, 1230 Wien

MO, MI, DO, FR 14-18 Uhr, DI 9-13 Uhr

Gemeinsam für Artenvielfalt: Die Baumscheibe ökologisch und „insektenfreundlich“ bepflanzen

Der Standort der Baumscheibe ist sehr wichtig und ausschlaggebend dafür, ob die gesetzten Pflanzen gedeihen und wachsen! Bei der Pflanzenwahl lohnt es sich daher unbedingt, sich am Standort der Baumscheibe zu orientieren. Eine Alternative zur herkömmlichen Bepflanzung einer Baumscheibe sind Wildblumen (z.B. Gänseblümchen etc.), die Lebensraum und Nahrung für verschiedenste Insekten wie Bienen und Schmetterlinge bieten und so zur biologischen Vielfalt beitragen.

Wer sich dafür entscheidet, seine Baumscheibe mit Wildblumen zu gestalten, startet am besten mit wenigen Pflanzen und experimentiert. Es empfiehlt sich, die Nachbar*innen darüber zu informieren, dass Wildblumen in der Baumscheibe wachsen, damit diese nicht fälschlicherweise für Unkraut gehalten werden.

Auf www.gbstern.at/gartelinfos gibt’s eine Pflanzliste – zusammengestellt nach Standorten und nach Kriterien des ökologischen Gärtnerns – und viele weitere praktische Anleitungen für alle Interessierten kostenlos zum Downloaden. / Schluss

